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Giriş Tarihi: 2.9.2021

Türk mutfağı asırlık tariflerle dünyaya açılıyor

Türk mutfağı asırlık tariflerle dünyaya açılıyor

First Lady Emine Erdoğan’ın öncülüğünde, ünlü şef ve akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanan “Türk Mutfağı Asırlık Tariflerle” kitabı 4 Eylül’de tanıtılacak

Anadolu'nun binlerce yıllık geleneksel yemek tarifleri, ilk kez sağlıklı ve atıksız yönleriyle dünyaya açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğü ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) işbirliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle ünlü şef, akademisyen ve uzmanların katkılarıyla "Türk Mutfağı Asırlık Tariflerle" adlı kitap hazırlandı. Sağlıklı, atıksız ve geleneksel tarifleri barındıran kitap Türk mutfağının zenginliğini uluslararası alanda tanıtmayı amaçlıyor. Türk mutfağının sağlıklı saklama ve pişirme teknikleri ile atıksız, ekolojik ve sürdürülebilir özelliklerine dikkatin çekildiği kitapla, asırlık geleneksel tariflerin aslına uygun reçeteleri kayıt altına alınarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Kitabın tanıtımı 4 Eylül'de İstanbul'daki Cam ve Billur Müzesi'nde yapılacak. Asırlık tarifleri aslına uygun reçetelerle kayıt altına alan kitabın hazırlanmasına gastronomi alanında uzman akademisyen 5 danışman ve 14 ünlü şef destek verdi.
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Türk mutfağı asırlık tariflerle dünyaya açılıyor
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