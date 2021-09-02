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Giriş Tarihi: 2.9.2021 13:31

Yeditepe Huzur denetiminde 236 kişi yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Yeditepe Huzur denetiminde 236 kişi yakalandı

İstanbul’da binlerce polisin katılımıyla helikopter destekli olarak gerçekleştirilen Yeditepe Huzur denetiminde çeşitli suçlardan aranan 236 kişi gözaltına alındı. Ayrıca yoklama kaçağı 198 kişi yakalandı, ruhsatsız 46 tabanca/tüfek ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Toplam 626 araç ve motosiklete ceza kesildi.

Denetimin birinci aşaması 19.00 ile 21. 00 saatleri arasında, 230 noktada, 2 bin 70 polis, helikopter ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı botlarla sabit yol uygulaması şeklinde gerçekleşti. İkinci aşamaya ise saat 2 bin 25 polis katıldı. 21.00 ile 24.00 saatleri arasında hareket halinde ve işyerlerine yönelik yapıldı.

Helikopter destekli denetimde 133 bin 995 GBT sorguyaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 263 kişi ile 198 yoklama kaçağı yakalandı. Yabancı uyruklu 23 kişi de sorgulandı. Aramalarda, 46 ruhsatsız tabanca/tüfek, 614 fişek, 2 bin 776 gram uyuşturucu, 384 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 80 lira ve 100 dolar ele geçti. 884 işyeri denetlenirken, 23 kişiye 9 bin 629 lira ceza uygulandı. 20 bin 838 araç ve 479 motosiklet kontrol edilirken, 626 araç ve motosiklete işlem uygulandı. 5 araç trafikten men edilirken, 82 bin 687 lira ceza kesildi.

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Yeditepe Huzur denetiminde 236 kişi yakalandı
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