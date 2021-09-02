Yeni yargı paketi için kolları sıvadık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Ankara
'da yapımı tamamlanan Yargıtay
Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Adalet teşkilatının yeni adli yılının, tüm yargı camiası için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, reform mesajı vererek yeni yargı paketi için çalıştıklarını belirtti. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
ANKARA'YA YENİ BİR ADLİYE BİNASI DA KAZANDIRACAĞIZ:
Şimdi Ankara'da 6 ayrı binaya bölünmüş Yargıtay'ı tek bina altında toplayarak vakit ve kalite kaybının önüne geçtik. Ankara'ya bir de adliye binası kazandırmaya kararlıyız. Adalet Bakanlığı
'mız ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
'mız projelerini bitirmek üzere. İnşallah yeni yıl bitmeden temeli atılacak.
DEVLETİN DİNİ ADALETTİR:
Büyük binalarla, güçlü teknolojik altyapılarla adalet sağlanamaz. Devletin dini adalettir. Eğer bir devlette adalet yoksa onun hangi sistemle yönetildiğinin, vatandaşlarının hangi inanca sahip olduğunun bir önemi kalmaz. Orada sadece zulüm sürer.
ZULÜM MAKİNESİNE DÖNÜŞTÜLER:
Adalet dağıtanların sorumluluğu büyüktür. Maalesef yakın tarihimizde bu sorumluluğu millet adına taşımaktan bihaber sözüm ona yargı mensuplarına da rastladık. Asıl görevlerini bir kenara bırakıp vesayet güçlerine, darbecilere, cuntacılara selam duran adalet temsilcilerinin elinde yargının nasıl bir zulüm makinesine dönüşebileceğini hep birlikte gördük.
FETÖ'CÜ HAİNLERİN REZİLLİĞİ:
Sözde yargı mensuplarının sergiledikleri rezillik daha dün gibi gözümüzün önündedir. Son halkasını FETÖ
'cü hainler sergilemiştir. Bu alçak örgütün hâkim görünümlü mensupları adaleti en rezil şekilde temsil etmeye kalktılar. 15 Temmuz darbe girişimi
sırasında dimdik duran, hainlerin pusularına karşı görevlerini hakkı ile yerine getiren tüm hâkim ve savcılarımıza şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten de 15 Temmuz
, yargı kültürü bakımından da bir dönüm noktası niteliğindedir.
ONURLU YARGI MENSUPLARI BEYAZ SAYFA AÇTI:
Hakkın, milletin, devletin ve adaletin yanında saf tutan yargı mensuplarımız Cumhuriyet
tarihimizde ilk defa darbe girişimine karşı hukuku işlettiler. Bu onurlu duruş Türk yargısı
önünde beyaz sayfa açmıştır.
DEMOKRASİYE VURDUKLARI DARBENİN İZLERİNİ SİLECEĞİZ:
Önce darbecilerin, sonra vesayetçilerin, FETÖ mensuplarının demokrasimize vurdukları izlerini tamamen silene kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Haktan, hukuktan asla vazgeçmeyeceğiz.
İDEALİMİZ; ÖZGÜR BİREY, GÜÇLÜ TOPLUM, DAHA DEMOKRATİK TÜRKİYE:
Yeni adli yılda hem adalet teşkilatımızı hem de yargı reformu çalışmalarımızı hızlandıracağız. Reform stratejimizin temelinde özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye idealimiz bulunmaktadır. Hak, hukuk ve insan haklarını hiçbir zaman ucuz politikaya teslim etmedik, etmeyeceğiz. Yeni bir yargı paketi için hemen kolları sıvadık. Arkadaşlarımız en kısa zamanda bu yeni paketi Meclis'in gündemine getirecekler.
YENİ ANAYASA HAZIRLIĞIMIZI 2022'NİN İLK AYLARINDA SUNACAĞIZ:
(Yeni anayasa) Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla kendi hazırlığımızı yavaş yavaş planlıyoruz. Gönül ister ki muhalefet de bu süreçte yer alsın. Diğer partilerin de anayasa metinlerini önümüzdeki aylarda sunmasını bekliyoruz. Her ne şekilde olursa olsun önümüzdeki yılın ilk aylarında kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız. Hukuk devletinin, yasamanın, idarenin daha iyi işlemesini sağlayacak tüm reformların takipçisiyiz.
SON TEKNOLOJİYE SAHİP
TEMELI 6 Mart 2018'de atılan ve 422 bin 465 metrekare kapalı alana inşa edilen yeni hizmet binası, son teknolojiyle donatıldı. 10 bloktan oluşan binada 24 daire başkanı odası, 309 üye odası, 48 kıdemli tetkik hâkimi odası, 744 tetkik hâkimi odası, her dairede ikişer olmak üzere 48 müzakere salonu, 26 duruşma salonu, 40 toplantı salonu, 133 arşiv, 215 depo bulunuyor. Yerleşkede ayrıca 20 poliklinik, bir laboratuvar, 92 kişilik kütüphane, toplam 1361 kişilik 3 yemekhane ve 1567 araçlık otopark da yer alıyor.
ÖZBEKİSTAN'IN BAĞIMSIZLIĞININ 30. YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI
BAŞKAN Erdoğan, dün Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede Özbekistan'ın 30. bağımsızlık yıldönümünü tebrik etti. İki ülke arasında Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın da 25. yıldönümü olduğunu ifade eden Erdoğan, Mirziyoyev ile inşa ettikleri stratejik ortaklığın hızla derinleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İHRACATIMIZ 200 MİLYAR DOLARI AŞTI
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Fakülte Temin ve Eğitim Merkezi açılışını gerçekleştirdi, buradaki Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törende bir konuşma yapan Erdoğan şunları kaydetti:
Malazgirt ruhu dün olduğu gibi bugün de milletimizin yolunu aydınlatmaktadır. Malazgirt nasıl bizimse, İstanbul'un fethi de bizimdir. Kıbrıs Barış Harekâtı nasıl bizimse, 15 Temmuz da bizimdir. Suriye nasıl bizimse, Libya ve Karabağ zaferleri de bizimdir. Zaferler arasında ayrım yapmıyoruz.
ZAFER GÜNLERİMİZ, BİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRMELİ
Tarih, millet ve vatan şuuru olmayan kimi çevrelerin ortak zaferlerimiz üzerinden yapmak istedikleri sinsi niyetleri gayet iyi biliyoruz. Bu ülkenin suyunu içen kimsenin tarihimize çamur atma hakkı yoktur. Zafer günlerimizi ayrışmanın değil, 84 milyon olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirmenin vasıtası haline getirmekte kararlıyız.
Türkiye ekonomisi büyüme trendini devam ettiriyor. İkinci çeyrekte yüzde 21.7 büyüme sağladık. Son 12 ayda ihracatımız tarihimizde ilk kez 200 milyar doları aştı. Yatırım teşvikleri yüzde 30 arttı. 174 bin kişiye ilave iş sağlamasını bekliyoruz.
Savunma sanayiimizde yüzde 20'lerden yüzde 80'lere geldik. Akıncı İHA ile dünyadaki ilk üç ülkeden biri olduk. Dost ve kardeş ülkelere de ihraç ediyoruz.
Bölücü terör örgütünü yurtiçi ve yurtdışında kıpırdayamaz hale getirdik. Örgütün siyasi uzantısının da maskelerini düşürdük. Annelerin direnişi sayesinde örgütten kaçan 32 kişi devlete sığındı. Evlat nöbeti tutan anneleri saygıyla selamlıyorum. Erdem ANILAN/
ANKARA