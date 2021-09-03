58 bin okula 113 bin temizlik personeli

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Milli Eğitim
Bakanı Mahmut Özer
de yüz yüze eğitime geçilmesinin zorunluluk hale geldiğini belirterek "Yüz yüze eğitim için gerekli adımları Sağlık Bakanlığı
'mız ile attık ve atmaya devam ediyoruz. Okullarımızda ihtiyaç duyulan maske, dezenfektan ve temizlik malzemelerini tüm okullarımıza gönderdik. Okullarda alınması gereken önlemler rehberini tüm valiliklere gönderdik. 650 milyon TL'yi tüm okullarımıza göndermiş bulunuyoruz. 58 bin okulumuz için 113 bin kişilik temizlik personeli görevlendirild" dedi. Bakan Özer, "PCR
testi yaptırmayan ya da aşı olmayan öğretmenler için yaptırım olacak mı?" sorusuna ise "Öğretmenlerimizin hem aşı olmayıp hem de PCR testi
olmayacaklarına inanmıyorum. Öğretmenlerimiz öğrencilerle bulaşmayı arzuluyorlar. O süreçte bir sorun olacağını düşünmüyorum" yanıtını verdi.