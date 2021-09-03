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Giriş Tarihi: 3.9.2021

58 bin okula 113 bin temizlik personeli

58 bin okula 113 bin temizlik personeli
Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de yüz yüze eğitime geçilmesinin zorunluluk hale geldiğini belirterek "Yüz yüze eğitim için gerekli adımları Sağlık Bakanlığı'mız ile attık ve atmaya devam ediyoruz. Okullarımızda ihtiyaç duyulan maske, dezenfektan ve temizlik malzemelerini tüm okullarımıza gönderdik. Okullarda alınması gereken önlemler rehberini tüm valiliklere gönderdik. 650 milyon TL'yi tüm okullarımıza göndermiş bulunuyoruz. 58 bin okulumuz için 113 bin kişilik temizlik personeli görevlendirild" dedi. Bakan Özer, "PCR testi yaptırmayan ya da aşı olmayan öğretmenler için yaptırım olacak mı?" sorusuna ise "Öğretmenlerimizin hem aşı olmayıp hem de PCR testi olmayacaklarına inanmıyorum. Öğretmenlerimiz öğrencilerle bulaşmayı arzuluyorlar. O süreçte bir sorun olacağını düşünmüyorum" yanıtını verdi.
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58 bin okula 113 bin temizlik personeli
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