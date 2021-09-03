Antalya’da ormanlara giriş yasağı bir ay uzatıldı

Manavgat, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde 28 Temmuz tarihinde başlayıp 10 günde söndürülen Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangının ardından yetkililer işi sıkı tutuyor.

Antalya Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, meteorolojik şartların yangın açısından risk taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, tüm ormanlık sahalara orman yangınlarının önlenmesi kapsamında yetkililer haricinde girilmesinin, ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda mola verme ve piknik yapma, mangal, semaver ve ateş yakılmasının, mahalleler başta olmak üzere, orman içi, bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasaklanmasına ilişkin uygulamanın 30 Eylül'e kadar sürdürülmesine karar verildiği kaydedildi.

24 SAAT DENETLENİYOR

Öte yandan Antalya ili sınırları içinde Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 650 kilometrelik mesafede tüm ormanlık alanların giriş ve çıkışları 24 saat aralıksız denetleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri "Güvenlik güçleri gördükleri en küçük şüpheli duruma müdahale ediyor. Gelen her türlü ihbarı ise titizlikle değerlendiriyor" diyerek konunun önemine dikkat çekti.