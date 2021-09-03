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Giriş Tarihi: 3.9.2021

Ateş açan 9 teröristi Fırtına obüsü vurdu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Ateş açan 9 teröristi Fırtına obüsü vurdu
Terörıstlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgede yer alan Barış Pınarı bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla yapılan çalışmalar sonucu, bir grup terörist tespit edildi. Sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li teröristler fark edildiklerini anlayınca askerlere ateş açtı. Bölgede konuşlu milli yapım olan Fırtına obüsleriyle teröristler ateş altına alındı. Teröristlerin bulunduğu alan yoğun bir şekilde vuran komandolar, bölgede yaptıkları keşif sonucu 9 PKK/YPG'li teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini tespit etti.
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Ateş açan 9 teröristi Fırtına obüsü vurdu
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