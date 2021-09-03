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Giriş Tarihi: 3.9.2021 21:36 Son Güncelleme: 3.9.2021 22:07

Başkan Erdoğan, Diyarbakır annelerini evlat nöbetlerinin 3'üncü yılında selamladı

Başkan Erdoğan, Diyarbakır annelerini evlat nöbetlerinin 3’üncü yılında selamladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır annelerini, evlat nöbetlerinin 3'üncü yılında videolu mesajla selamladı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından Diyarbakır annelerinin mücadelelerine yer verdiği videolu paylaşımında, "Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz. Hain bölücü örgüte karşı başlattıkları azimli duruşun yıl dönümünde, Diyarbakır annelerini selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan 'Diyarbakır Anneleri' mesajı! | Video

Diyarbakır annelerine videoda seslenen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sizi yıldıramadılar, birdiniz, bir şehir oldunuz, iki şehir oldunuz ve her geçen gün büyümeye devam ediyorsunuz. Sizin bu şevkiniz, bu gayretiniz terör örgütünü çökertmeye yetti. Belki geç olacak, belki zor olacak ama zafer inşallah sizin gibi inanan annelerin zaferi olacaktır."

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Başkan Erdoğan, Diyarbakır annelerini evlat nöbetlerinin 3'üncü yılında selamladı
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