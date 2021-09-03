Diyarbakır anneleri, evlatları için canları pahasına mücadele ettiler

Terör örgütü PKK tarafından kandırılarak ya da zorla dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelerin ve babaların, destansı mücadelesi bugün 2'inci yılına girdi.
Kararlı duruşları ve mücadeleleriyle eylemlerini büyüterek bugünlere kadar getiren aileler, tüm yıldırma girişimlerine karşı devletin de desteği ile dimdik ayakta durup, Kandil ve PKK ile destekçilerin korkulu rüyası oldu.
Eylemin sürdüğü iki yılda, 32'si eylem yapan ailelerin çocukları olmak üzere yaklaşık 370 örgüt elemanı Irak ve Suriye'deki kamplardan kaçıp güvenlik güçlerine teslim oldu.
"EVLATLARIMIZI PKK'YA KURBAN ETMEYECEĞİZ"
Oğlu Özkan, 6 yıl önce Diyarbakır'dan kaçırılan Süleyman Aydın şöyle söyledi: "Aileler, terör örgütü ve HDP'ye karşı, bugüne kadar görülmemiş destansı bir eylem başlattı. Eylemlerimiz nedeniyle HDP'lilerin çok hakaretlerine uğradık.
Yaşadığımız mahalleye kadar gelip bizi tehdit ettiler. Davamızdan vazgeçmemiz için önümüzü kesip, eylemimizi sonlandırmamızı istediler. Ama hiçbir zaman yılmadık ve onlara karşı dik durduk."
Oğlu Tuncay 6 yıl önce İstanbul'dan kaçırılan Fatma Bingöl şunları dedi: "HDP iki yıldır bize yapmadığını bırakmadı. Bu ailelere o kadar işkence çektirdiler ki o kadar zulüm ettiler ki. Bizi aşağıladılar, bize hakaret ettiler, bize zafer işareti yaptılar, küfür ettiler. İnşallah bu evlatlarımız da gelecek, 3'üncü yılda bize kavuşacak. Çocuklarımızı alıp buradan gideceğiz."
Oğlu Faruk 7 yıl önce Van'dan kaçırılan Rahime Taşçı; "Evlat nöbetini bugünlere kadar ulaştırdık. PKK artık annelerden korksun. Evlatlarımızı kurban etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Oğlu Ömer 6 yıl önce İstanbul'da kaçırılan Salih Gökçe; "Bu kararlı mücadele sonucu, hem buradaki aileler, hem de evladı dağda olan tüm aileler çocuklarına kavuşacak. Çünkü PKK'nın artık sonu geliyor." dedi
Oğlu Eren 7 yıl önce Kocaeli'den kaçırılan Fadime Aksu; "Bu eylem sayesinde oğlumun sesimi duyacağını biliyorum ve geleceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.
Kızı Gülcan Adana'dan kaçırılan Pınar Biçer; "Kızımı PKK için doğurmadım. O'nu kandırıp dağa kaçırdılar. Bu eylem ile evlatlarımızı Kandil'in elinden kurtaracağız." açıklamasında bulundu.
Oğlu Yakup, 7 yıl önce Diyarbakır'dan kaçırılan Saliha Edizer; "Çocuklarımız, kalem tutacakları yerde silah tutuyor. Çocuğumu onlar için doğurmadım. Evladımı almadan buradan ayrılmayacağım." sözlerini kullandı.