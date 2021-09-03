Diyarbakır anneleri, evlatları için canları pahasına mücadele ettiler

Oğlu Tuncay 6 yıl önce İstanbul'dan kaçırılan Fatma Bingöl şunları dedi: "HDP iki yıldır bize yapmadığını bırakmadı. Bu ailelere o kadar işkence çektirdiler ki o kadar zulüm ettiler ki. Bizi aşağıladılar, bize hakaret ettiler, bize zafer işareti yaptılar, küfür ettiler. İnşallah bu evlatlarımız da gelecek, 3'üncü yılda bize kavuşacak. Çocuklarımızı alıp buradan gideceğiz."