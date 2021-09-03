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Giriş Tarihi: 3.9.2021 19:44 Son Güncelleme: 3.9.2021 19:44

Eyüpsultan'da feci kaza Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Eyüpsultan’da feci kaza Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü

İstanbul Eyüpsultan'da feci bir kaza meydana geldi. Sürücü koltuğunda Ramazan P.'nin oturduğu otomobil, bir anda kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan araç yaklaşık 50 metreden şarampole uçtu. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü sürücü Ramazan P. olay yerinde hayatını kaybetti. Ramazan P.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaza Eyüpsultan Kemerburgaz yolu Hasdal istikametinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Ramazan P.'nin yönetindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Yolda savrulmaya başlayan araç yaklaşık 50 metreden şarampole yuvarlandı. Araç sürücüsü Ramazan P. kaza nedeniyle araç içerisinde sıkıştı. Durumu fark eden diğer sürücüler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler araç içerisinde sıkışan sürücü Ramazan P.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ramazan P.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis ekipleri ise yaşanan kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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Eyüpsultan'da feci kaza Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü
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