Eyüpsultan’da feci kaza Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü

Kaza Eyüpsultan Kemerburgaz yolu Hasdal istikametinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Ramazan P.'nin yönetindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Yolda savrulmaya başlayan araç yaklaşık 50 metreden şarampole yuvarlandı. Araç sürücüsü Ramazan P. kaza nedeniyle araç içerisinde sıkıştı. Durumu fark eden diğer sürücüler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler araç içerisinde sıkışan sürücü Ramazan P.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ramazan P.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis ekipleri ise yaşanan kazaya ilişkin inceleme başlattı.