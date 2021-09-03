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Giriş Tarihi: 3.9.2021 14:18

FETÖ yalanıyla 3 milyon TL dolandırdılar

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
FETÖ yalanıyla 3 milyon TL dolandırdılar

FETÖ’yle isimlerinin anıldığı yalanıyla vatandaşları dolandıran çete, Muğla merkezli 4 ilde yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerin, FETÖ yalanıyla mağdurları 3 milyon TL dolandırdıkları tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonunda şüpheliler yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, şüpheliler kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ-PDY) ile isimlerinin anıldığı iddia etti. Ekiplerin takibi sonucunda dolandıran şüpheliler hakkında çalışma başlatıldı. Dolandırıcı çetesinin çok sayıda vatandaşı telefonla arayarak 3 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi. Şanlıurfa 2, İstanbul'da 7, Kütahya'da ve Muğla'da bir olmak üzere toplam 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Fethiye adliyesine sevk edildi.

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FETÖ yalanıyla 3 milyon TL dolandırdılar
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