Firari FETÖ’cü böyle yakalandı

İstanbul
Havalimanı'nda 24 suçtan aranan bir FETÖ firarisi ülkeye giriş yaparken yakaladı. 2019'da Diyarbakır
'dan yurt dışına kaçan aile hekimi Y.M.K., İsveç
'ten uçakla İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı
Şube Müdürlüğü polisleri, pasaport kontrolü sırasında Y.M.K.'nın FETÖ firarisi olduğunu ve 24 ayrı suçtan arandığını tespit etti. Y.M.K. gözaltına alındı. Şüphelinin Diyarbakır ve Şanlıurfa
mahkemeleri tarafından FETÖ üyeliği, "hakaret", "tehdit", "görevi kötüye kullanma", "Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılama" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" gibi birçok suçtan arandığı, kendisine dava açılacağını duyunca yurt dışına kaçan şüphelinin aile hekimliği görevini yürütürken elde ettiği bütün kişisel verileri, görevini kötüye kullanarak terör örgütlerine aktardığı iddia edildi. Yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen FETÖ firarisi tutuklandı.