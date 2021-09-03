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Giriş Tarihi: 3.9.2021

Firari FETÖ’cü böyle yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Firari FETÖ’cü böyle yakalandı
İstanbul Havalimanı'nda 24 suçtan aranan bir FETÖ firarisi ülkeye giriş yaparken yakaladı. 2019'da Diyarbakır'dan yurt dışına kaçan aile hekimi Y.M.K., İsveç'ten uçakla İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü polisleri, pasaport kontrolü sırasında Y.M.K.'nın FETÖ firarisi olduğunu ve 24 ayrı suçtan arandığını tespit etti. Y.M.K. gözaltına alındı. Şüphelinin Diyarbakır ve Şanlıurfa mahkemeleri tarafından FETÖ üyeliği, "hakaret", "tehdit", "görevi kötüye kullanma", "Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılama" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" gibi birçok suçtan arandığı, kendisine dava açılacağını duyunca yurt dışına kaçan şüphelinin aile hekimliği görevini yürütürken elde ettiği bütün kişisel verileri, görevini kötüye kullanarak terör örgütlerine aktardığı iddia edildi. Yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen FETÖ firarisi tutuklandı.
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Firari FETÖ’cü böyle yakalandı
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