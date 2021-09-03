İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu! Tamamı ByLock kullanıcısı | Video

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen, geçmiş operasyonlarda gözaltına alınan ve "Etkin Pişmanlık" hükümleri kapsamında itirafçı olan örgüt üyelerinin ifadelerinde örgüt üyesi olduklarına yönelik beyanlarda bulunulan 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında aktif kamu personellerinin de bulunduğu 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.