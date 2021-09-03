İstanbul Valiliği, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sosyal medyada yaptığı paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in bugün sosyal medya hesabında yayınlanan paylaşımında yer alan iddialarla ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi zarureti doğmuştur.
İstanbul Gıda Toptancıları Tüccarları Derneği Başkanı Mustafa Karlı ve beraberindeki heyette yer alan Hayati Arı, 9 Temmuz 2021 Cuma günü saat 16.30'da İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya'yı ziyaret etmişlerdir.
Valilik Makamında yapılan görüşmede Vali Ali Yerlikaya tarafından sarf edildiği iddia edilen "Çengiler gibi kravat takmış gelmişsin." ifadesi kesinlikle kullanılmamıştır ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Valilik Makamını 800 esnaf adına ziyaret ettiğini iddia eden Hayati Arı'nın, dernek üyeliği ve esnaf kaydı olmadığı gibi, kuru gıda hali esnaflarımızı temsil etme yetki ve sorumluluğu da yoktur.
İstanbul Valiliği'nden Meral Akşener'in iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmıyor | Video
Mülkiyeti Eyüpsultan Belediyesine ait olan kuru gıda halindeki esnaflarımızı temsil etmeye, İstanbul Gıda Toptancıları Tüccarları Derneği yetkilidir.
Rami Kışlası'nda bulunan Kuru Gıda Toptancı Hali esnafımız için, Başakşehir ilçemiz Şahintepe Mahallesi'nde modern bir 'Gıda Toptancılar Çarşısı' inşa edilmiştir.
Buradaki esnafımızın yeni yerine taşınma süreci, Valiliğimiz, Eyüpsultan Belediyesi ve ilgili dernek ile yapılan görüşmelerle belirlenen takvime göre yürütülmektedir. Esnaflarımızın büyük bir kısmı yeni yerlerine taşınmıştır ve halen taşınma devam etmektedir.
Restorasyon ve tahliye çalışmaları tamamlandığında, Rami Kışlası'ndaki 220.000 metrekarelik alanda, 7 milyon kitap kapasiteli Türkiye'nin en büyük şehir kütüphanesi açılacaktır.
Eyüpsultan Belediyesince taşınma sürecinde esnafımıza her türlü yardım yapılmıştır. Elektrik ve doğalgaz kesintisi yapılmamıştır.