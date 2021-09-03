Koca: Vakaların yüzde 81’ı aşı olmamış kişiler

Bılım Kurulu Toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
başkanlığında toplandı. Toplantıya Milli Eğitim
Bakanı Mahmut Özer
ile YÖK Başkanı Erol Özvar
da katıldı. Sağlık Bakanı Koca, Milli Eğitim Bakanı Özer ve YÖK Başkanı Özvar toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. "Tünelin çıkışı görünüyor" diyen Fahrettin Koca konuşmasında şunları kaydetti: "Son 4 haftada vaka sayılarında artışın özellikle aşı olmamış kişlerden kaynaklandığını belirtmiştim. Bugün itibarıyla 500 bine yakın olan aktif vakaların yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerdir. Hastaneye yatan vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 90'ı da tam aşılı olmayan kişilerdir. Vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 90'ı ya hiç aşı olmamış ya da aşıları eksik kişilerdir. Salgın hastalık sebebiyle gençlerin eğitiminin eksik kalması bugün ve geleceğimiz için çok üzücüdür. Endişesi olan velilerimiz olabilir. Eğer böyle düşünüyorsak önce veliler olarak bizler tedbirlere uymalıyız." Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de yüz yüze eğitime geçilmesinin zorunluluk hale geldiğini belirterek şöyle konuştu: "Yüz yüze eğitim için gerekli adımları Sağlık Bakanlığı
'mız ile attık ve atmaya devam ediyoruz. Okullarımızda ihtiyaç duyulan maske, dezenfektan ve temizlik malzemelerini tüm okullarımıza gönderdik. Okullarda alınması gereken önlemler rehberini tüm valiliklere gönderdik. 2021- 2022 eğitim-öğretim yılında 650 milyon TL'yi tüm okullarımıza göndermiş bulunuyoruz. 58 bin okulumuz için 113 bin kişilik temizlik personeli görevlendirildi. Milli Eğitim Bakanlığı
olarak salgın sürecinde okullarımızın hijyen ihtiyaçlarını karşılayacak finansmana sahibiz. 2 günlük uyum süreci sorunsuz bir şekilde tamamlandı."