Melihat Tunçel geçtiğimiz yıl evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulunmuştu. Şüpheli olayda suçlamalar, iddialar peş peşe gelirken Müge Anlı yayınında işlenen olayın perde arkası kan dondurdu. Bugün gelen son dakika açıklamasında Melihat Tunçel isimli kadının katili öz kızı ve sevgilisi çıktı. Korkunç cinayeti DNA sonucu ele verdi. İşte Melihat Tunçel cinayetinin perde arkası...
SON DAKİKA | KORKUNÇ CİNAYETİN PERDE ARKASI KAN DONDURDU!
Müge Anlı canlı yayın programında izleyenlerin kanını donduran bir cinayet çözüldü. 10 Kasım 2020 tarihinde vahşice katledilen Melihat Tunçel'in katili bir süredir devam eden soruşturma ile araştırılıyordu.
"EVE HİÇ GİRMEDİM" DEMİŞTİ!
Melihat Tunçel'in kızı Münire ve "Ben evine hiç girmedim" diyen sevgilisinin işlediği ortaya çıktı.
Melihat Tunçel boğazına 3 bıçak darbesiyle öldürüldü. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına telefonla bağlanan Münire'nin sevgilisi "Ben evine hiç girmedim" ifadelerini kullanmıştı.
KATİL KIZI VE SEVGİLİSİ ÇIKTI!
Vahşice katledilen Melihat Tunçel'in (62) öz kızı ise "Sabah 10 oldu kalktım kahvaltı hazırlayıp annemi kaldıracaktım. Sürgünün açık olduğunu gördüm. Heralde bahçeye çıktı diye gittim annemi öyle gördüm. Ben çığlık atınca eş dost akraba geldi." Sözleriyle cinayeti sonradan gördüğünü öne sürmüştü.
SEVGİLİSİYLE BİR OLUP ANNESİNİ ÖLDÜRMÜŞ!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü bölümünde Münire'nin annesinin öldürüldüğü gün yanında olan Orhan Çınar önce gözaltına alındı. Emniyet ekiplerinin yapıldığı sırada Çınar'ın DNA'sı Münire'nin yatağından çıktı.
Melihat Tunçel'in cinayetinde Münire Tunçel'in annesini öldürmekten Orhan Çınar tutuklandı.