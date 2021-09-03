’Hudut namustur’ pankartı asmışlardı! Ahmet Çakmak isimli gençten bomba itiraf: “Buğra Kavuncu parayla pankart astırdı”

'PANKARTI BUĞRA KAVUNCU ASTIRDI'

Çakmak paylaşımında, "Bir süre önce 'Hudut namustur' yazılı bir pankart astım. Bana bu pankartı Buğra Kavuncu astırdı. Yanındakiler, para ve başka şeyler vadettiler. Olaylar büyüyünce kullanıldığımı fark ettim ve kullanılmaktan pişman olduğum için bu videoyu çektim" dedi.

İYİ PARTİLİ TROLLER TEHDİT EDİYOR

Çakmak ise daha sonra yaptığı paylaşımda, "Sosyal medya trolleri benim tehdit edildiğimi yazıyor evet iyi partili trolleri tarafından tehdit ediliyorum ama fark etmez biz buradayız" ifadelerini kullandı.