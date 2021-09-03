’Hudut namustur’ pankartı asmışlardı! Ahmet Çakmak isimli gençten bomba itiraf: “Buğra Kavuncu parayla pankart astırdı”

İstanbul'un çeşitli noktalarına "Hudut namustur" yazılı pankartların asılması ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. O pankartı asan gençlerden Ahmet Çakmak pişman olduğunu belirterek, pankartın asılma talimatının İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu tarafından geldiğini ifade etti.
'Hudut Namustur' pankartını asan Ahmet Çakmak'tan İyi Partili Buğra Kavuncu açıklaması 'Para vadettiler'
AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ
Geçtiğimiz günlerde; 'Hudut Namustur' yazılı pankart astıktan sonra gözaltına alınan 6 üniversiteli genç, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı. O gençlerden Ahmet Çakmak, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden bir video yayınladı.
'PANKARTI BUĞRA KAVUNCU ASTIRDI'
Çakmak paylaşımında, "Bir süre önce 'Hudut namustur' yazılı bir pankart astım. Bana bu pankartı Buğra Kavuncu astırdı. Yanındakiler, para ve başka şeyler vadettiler. Olaylar büyüyünce kullanıldığımı fark ettim ve kullanılmaktan pişman olduğum için bu videoyu çektim" dedi.
İYİ PARTİLİ TROLLER TEHDİT EDİYOR
Çakmak ise daha sonra yaptığı paylaşımda, "Sosyal medya trolleri benim tehdit edildiğimi yazıyor evet iyi partili trolleri tarafından tehdit ediliyorum ama fark etmez biz buradayız" ifadelerini kullandı.
KAVUNCU SESSİZ KALDI
İddiaların odağında yer alan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ise konuyla ilgili sessizliğini sürdürüyor. Kavuncu, Çakmak'ın iddialarına yönelik bir açıklama yapmadı.