Okula dönüşe hazır mıyız?

Milyonlarca öğrenciyi ekrana bağımlı kılan uzaktan eğitim nihayet sona erdi. Tüm kademelerde yüz yüze eğitim 6 Eylül itibarıyla başlıyor. Peki milyonlarca öğrenci, öğretmen ve anne babalar ne durumda? Bilfen Liseleri Rehberlik Bölüm Başkanı Sebahat Başusta
, bu sürecin herkes için biraz heyecanlı ve kaygı verici olabileceğini belirterek şu önerilerde bulundu:
Hem öğrencilere, öğretmenlere hem de anne ve babalara bu süreçte düşen görevler var. Pandemi sürecinde bilgisayar ekranları online sınıf ortamlarının vazgeçilmez gerçeği oldu. Bu durumun bazı avantajları olduğu gibi çocukların ekrana bağımlı hale gelmesi gibi olumsuz yanları da yaşandı, belki de yaşanmaya devam ediyor. Artık öğrenciler okula gidebileceklerine göre mümkün olduğunca ekranlardan uzak durmalılar.
Uyku ve kahvaltı rutinlerini yeniden sağlamalılar. Uzmanların araştırmaları; özellikle yeterince uyku almanın zihin sağlığı ve öğrenme üzerindeki olumlu etkisini kanıtlamaktadır.
Yarım kalan spor, sanat, müzikle ilgili aktiviteler ve hobilere devamını sağlayabilirler ve yeni aktiviteler için destek olabilirler. Böylece sosyal medya kullanımı biraz sınırlandırılabilir ki ergenler yaşıtları ile vakit geçirmeden duramaz.
SOSYALLEŞME MEKÂNI
Sosyalleşmek, yaşıtlarıyla bir arada olmak için okul dışında da fırsatlar yakalamasına destek olmalılar. Tabii Kovid'le ilgili hijyen ve sosyal mesafe kurallarını ihmal etmeden!
Okul hem öğrenme hem de sosyalleşmenin vazgeçilmez mekanlarından biridir. Başta kendilerini planlamaları zor olsa da öğrenciler biraz sabır ve desteğinizle bunu başaracaklardır.
Günlük, haftalık zaman planlaması yapması için onları motive edebilirler, böylece önceliklerini belirleyebilir ve hedeflerini güncelleyebilirler.
Çocuklar hangi yaşta olursa olsun, her zaman için iletişime açık olmalı ki zor durumlarla ilgili endişelerini paylaşabilmeli. Aşamadığı bir durum olursa da okul psikolojik danışmanı ve gerekirse bir uzmandan da destek almalılar.
İŞTE YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
Milli
Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021
-2022 eğitimöğretim yılı takvimini açıkladı. Bir buçuk yıldır yüz yüze eğitime kapalı olan okullarda tüm kademelerde yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başlıyor. MEB'in resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuru ile yeni eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu. MEB'den yapılan açıklamaya göre 2021- 2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi şöyle:
Ders zili 6 Eylül'de çalacak,
1. dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında yapılacak.
Yarıyıl tatili 24 Ocak- 4 Şubat arasında olacak.
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan arasında yapılacak.
Karneler ise 17 Haziran 2022'de dağıtılacak. ANKARA