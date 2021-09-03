Son dakika haberi! Kira fırsatçılarının oyununa dikkat! Şikayetler peş peşe geliyor

Son dakika haberi... Ev kiralarındaki afaki artış fırsatçılığı da beraberinde getirdi. Ev sahipleri kirayı katlamak için eski kiracılara 'evden çık' baskısı yapıyor. Bu konuda gelen şikâyetler iki kat arttı. Uzmanlar, "Bu fırsatçılıktır. Ev sahipleri insaflı olsun" diyor.