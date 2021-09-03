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Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberler: MEB 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! İşte tatil tarihleri...
Giriş Tarihi: 3.9.2021 07:34 Son Güncelleme: 3.9.2021 07:35

Son dakika haberler: MEB 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! İşte tatil tarihleri...

Son dakika haberler: MEB 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! İşte tatil tarihleri...
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Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini resmen açıkladı. Takvime göre; ilk ders zili 6 Eylül'de çalacak. Yüz yüze eğitim ile başlayacak eğitim öğretim yılında ilk ara tatil 15-19 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Öğrenciler sömestr tatiline 24 Ocak't başlayacak, 4 Şubat'ta ikinci dönem için sıralarına oturacak. Karneler ise 17 Haziran'da dağıtılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılının takvimini kamuoyuna duyurdu. Buna göre; 6 Eylül'de başlayacak eğitim, 17 Haziran'da çalacak son ders zili ile tamamlanacak. İlk ara tatil 15-19 Kasım tarihlerinde yapılacak, sömestr ise 24 Ocak'ta başlayıp 4 Şubat'ta sona erecek.

MEB TAKVİMİ AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan eğitim öğretim yılı takviminde yer alan tarihler şöyle:

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi

Okullarda eğitim öğretimi başlatacak ilk ders zili 6 Eylül'de çalacak.

İlk ara tatil için 15-19 Kasım tarihleri belirlendi.

Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.

KARNELER 17 HAZİRAN'DA

İkinci dönemde gerçekleşecek ilk ara tatil ise 11-15 Nisan tarihleri arasında olacak.

2021-2022 eğitim öğretim yılında karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

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Son dakika haberler: MEB 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! İşte tatil tarihleri...
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