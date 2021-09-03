Son dakika haberler: MEB 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! İşte tatil tarihleri...

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılının takvimini kamuoyuna duyurdu. Buna göre; 6 Eylül'de başlayacak eğitim, 17 Haziran'da çalacak son ders zili ile tamamlanacak. İlk ara tatil 15-19 Kasım tarihlerinde yapılacak, sömestr ise 24 Ocak'ta başlayıp 4 Şubat'ta sona erecek.