Son dakika haberler: MEB 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! İşte tatil tarihleri...

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılının takvimini kamuoyuna duyurdu. Buna göre; 6 Eylül'de başlayacak eğitim, 17 Haziran'da çalacak son ders zili ile tamamlanacak. İlk ara tatil 15-19 Kasım tarihlerinde yapılacak, sömestr ise 24 Ocak'ta başlayıp 4 Şubat'ta sona erecek.
MEB TAKVİMİ AÇIKLADI
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan eğitim öğretim yılı takviminde yer alan tarihler şöyle:
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi
Okullarda eğitim öğretimi başlatacak ilk ders zili 6 Eylül'de çalacak.
İlk ara tatil için 15-19 Kasım tarihleri belirlendi.
Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.
KARNELER 17 HAZİRAN'DA
İkinci dönemde gerçekleşecek ilk ara tatil ise 11-15 Nisan tarihleri arasında olacak.
2021-2022 eğitim öğretim yılında karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.