Son dakika: MİT’ten Irak’ın kuzeyinde operasyon! PKK’nın sözde 3 sorumlusu etkisiz

Son dakika haberleri... Terör örgütü PKK'ya yurt içi ve yurt dışında vurulan darbelere bir yenisi daha eklendi.

Son dakika! MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon! PKK'nın 3 sorumlusu etkisiz hale getirildi | Video

Bu kez MİT tarafından Irak'ın kuzeyinde Gara, Kandil ve Sincar'da sözde sorumlu olarak faaliyet gösteren 3 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT tarafından düzenlenen operasyonda Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar'da sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.