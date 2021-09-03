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Giriş Tarihi: 3.9.2021 16:07 Son Güncelleme: 3.9.2021 16:22

Son dakika: MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon! PKK'nın sözde 3 sorumlusu etkisiz

HALİT TURAN HALİT TURAN
Son dakika: MİT’ten Irak’ın kuzeyinde operasyon! PKK’nın sözde 3 sorumlusu etkisiz

Son dakika bilgisine göre MİT Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon düzenledi. MİT tarafından düzenlenen operasyonda Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar’da sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberleri... Terör örgütü PKK'ya yurt içi ve yurt dışında vurulan darbelere bir yenisi daha eklendi.

Son dakika! MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon! PKK'nın 3 sorumlusu etkisiz hale getirildi | Video

Bu kez MİT tarafından Irak'ın kuzeyinde Gara, Kandil ve Sincar'da sözde sorumlu olarak faaliyet gösteren 3 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT tarafından düzenlenen operasyonda Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar'da sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.

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Son dakika: MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon! PKK'nın sözde 3 sorumlusu etkisiz
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