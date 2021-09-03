Tüm önlemler alınsa da maske, mesafe hijyen şart

Okulların açılması öncesi, çocukların salgınla mücadelesi en önemli konuların başında geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı
'nın (MEB) gerek öğretmenler gerekse veliler nezdinde yaptığı açıklama ve seminerler ışığında okulların eğitim-öğretim yılına hazır olduğu anlaşılıyor. Ancak tüm önlemler alınsa da çocuklara ve ailelerine de iş düşüyor. Hijyen kuralları, maske kullanımı ve mesafe gibi konularda çocukların bilinçlendirilmesi gerekiyor. Dr. Koray Akay
, çocukları Kovid-19 salgınından koruyacak önerileri sıraladı:
Ders aralarında sabunla el yıkama, kolonya ya da dezenfektan kullanımı, bol sıvı alımı, dengeli beslenme, bağışıklığı artıracak bir beslenme düzeni oluşturma, sosyal mesafenin korunması, korunamıyorsa maskeden asla taviz verilmemesi ve uyku düzenini disipline oturtmak en vazgeçilmez önlemlerdir.
Yaz tatili boyunca derslerden ve belli bir düzenden uzak kalan öğrenciler okullara adapte olmakta sorun yaşayabilirler. Aileler eğitim kurumlarındaki önlemlerin ve disiplinin kurulduğundan emin olmalı ve varsa aksaklıklar ilgili birimlere bildirilmelidir. Çünkü Kovid-19 her ne kadar çocukları ciddi etkilemese de, çocuklar taşıyıcı olarak risk grubundadırlar.
Okulların açılması ve havaların serinlemeye başlayacak olmasıyla çocuklar en çok, güçlü bağışıklığa ihtiyaç duyacak. Çocuğunuzun uyku düzeninden asla taviz vermeyin. Teknolojik aletlerle temasını minimuma indirin. Mutlu olacağı aktiviteleri keşfedin ve onlara yönlendirin. Yaş grubuna göre bir beslenme düzeni oluşturun. Bol sebze, protein ve değerli yağlardan oluşan bir beslenme düzeni çocuğunuzu güçlü kılacaktır. Sarımsak, soğan, ev yapımı yoğurt, kefir gibi altın gıdaları yemeklerinizden eksik etmeyin. İşlenmiş gıda ve içeceklerden uzak durmasını sağlayın.
Çocukların özellikle kapalı alanlarda bulunmaları zorunlu olduğu sınıf, spor salonu, yemek salonu ya da kantin gibi yerlerin sık sık havalandırılması gerektiğini yetkililere hatırlatın. Hijyen kurallarını öğretin ve sık sık tekrarlayın. Maskeyi kullanmasını ve sosyal mesafeyi eğitmenleri ışığında oluşturmalarını belirtin. Çocukların yüz yüze eğitime devam edebilmeleri, onlar kadar yetişkinlerin de önlemlere uymasıyla sağlanacaktır.
KIYAFETLERİ HER GÜN YIKANMALI
TRAKYA Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Ekuklu
yaptığı açıklamada "Çocuklar okuldan geldikten sonra 20 saniye, eskiden olduğu gibi ellerini bildiğimiz klasik sabunlarla yıkamalı. Mümkün olduğunca sosyal mesafeyi, teması en azda tutmalılar. Okula başlayan çocukların kıyafetleri ve kullanıyorlarsa bez maskelerinin her gün düzenli yıkanması gerekiyor" YAŞAR Holding Yönetim dedi.
BAKAN KOCA: BİZE NE OLDU
ÖNCEKİ gün açıklanan "Günlük Kovid- 19
Tablosu" verilerine göre, 23 bin 946 vaka tespit edildi, 290 kişi de hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada bir kez daha maske ve mesafe uyarısında bulundu. Koca, "Bize ne oldu? Maske, mesafe konusunda birbirimize örnektik" ifadesini kullandı.