‘Türkiye, oyun değiştirici kabiliyete kavuştu’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
, dünyada savunma sanayiindeki yarışın çok büyük boyutlara eriştiğini belirterek, Türkiye'nin bu alanda oyun değiştirici kabiliyete kavuştuğunu kaydetti. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2 saat 15 dakika süren toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:
(Afganistan ve göç sorunu) Kuşkusuz Türkiye tüm dünyanın gözü önünde insanların katledilmesine göz yumacak bir ülke değildir. Bunun yanı sıra tüm dünyanın şunu bilmesi gerekiyor; dünyanın gözü önünde mültecilere sahip çıkma görevini tek başına Türkiye üstleniyor. Bundan sonra Türkiye'nin bir göçmen daha alacak durumu yoktur.
En sıcak dış politika konusu Afganistan konusudur. Geçiş dönemini yakından takip ediyoruz. Fiili güç olan Taliban'la da temaslarımızı sürdürüyoruz. Kadın hakları konusunda, temel hak ve hürriyetler konusunda tüm kaygıların ortadan kalkmasını arzu ederiz. Taliban tarafından Türkiye'nin işletip işletmeyeceği konusunda bir teklifte bulunuldu. Bu tabii inceleniyor.
Dünyada savunma sanayiindeki yarış çok büyük boyutlara erişti. Artık pek çok aşamadan geçilerek bugün oyun değiştirici güç olarak bizim İHA, SİHA, TİHA dediğimiz yeni unsurlar devreye girmiştir. Bu çerçevede geçen hafta Cumhurbaşkanı'mızın katıldığı Baykar AKINCI TİHA teslimat ve kurs bitirme töreni fevkalade önemlidir. Burada ortaya konulan tablo, gerçekleşen performans, ülkemizin bu oyun değiştirici kabiliyete nasıl kavuştuğunu göstermektedir.
Sık sık ABD
, İngiliz basınında
, Rusya
, Çin
gibi bazı ülkelerdeki çeşitli kuruluşların değerlendirmelerinde, birtakım stratejik analizlerde 'Türkiye'nin İHA, SİHA ve TİHA'larla oyun değiştirici bir kabiliyete kavuştuğu' ifade ediliyor. Bu son derece önemlidir. 10 sene evvel bunlara biz parasını versek bile ulaşamıyorduk. Bu kadar zaman içinde tüm bunların geride bırakılmış olması ve Türkiye'nin böylesine oyun değiştirici bir kabiliyete kavuşmuş olması bir dönüm noktasıdır.
(Seçim barajı) Yüzde 7 seçim barajı netleşmiştir. Cumhur İttifakı
'nın yaklaşımı budur. Benimsediğiniz ve benimsemediğiniz bir sürü başlığı tartışırsınız, bu doğasında vardır. Dar veya daraltılmış bölgeyle ilgili verilmiş bir karar yoktur, birer taslak çalışması olarak görmek lazım. Çalışma olgunlaşana kadar, bütün maddelerde mutabakata varılana kadar böyle bir çalışma olduğunu ifade etmiyoruz.