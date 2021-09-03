Yeni yargı reformları yolda! Öncelik sırasına göre Meclis’e gelecek

Adalet Bakanlığı'nın da yeni düzenlemelerle ilgili çalışmalarını sürdürdüğü, yargı paketlerinin öncelik sırasına göre Meclis gündemine getirileceği öğrenildi.
Yapılacak düzenlemeler arasında, ihtisas gerektiren çevre, imar ve enerji gibi alanlarda özel mahkemeler kurulması, Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde uygulanacak hedef sürelerin belirlenmesi, Adli Tıp Kurumu'nda "hedef süre uygulaması"nın hayata geçirilmesi gibi önemli yenilikler yer alıyor.
Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalışma yaptığı yeni düzenlemelerden bazıları şöyle:
-Çocuk teslimine ya da çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin kararların yerine getirilmesi icra dairelerinin görev alanından çıkarılacak.
-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, AB müktesebatı çerçevesinde gözden geçirilecek ve uyumlaştırma çalışmaları tamamlanacak.
-Makul sürede yargılanma hakkının ihlali konusundaki başvuruları incelemek ve tazmin etmek üzere etkili bir mekanizma oluşturulacak.
*Mesleki kıdeme sahip hâkim ve savcılar için coğrafi teminat getirilecek.
*Belirli görevlere atanabilmek için asgari mesleki kıdem şartları yeniden belirlenecek.
*Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nda yer alan disiplin cezaları daha objektif ölçütlerle yeniden belirlenecek.
*Hâkim ve savcıların disiplin süreçlerindeki hakları genişletilecek.
*HSK'nın disiplin kararlarına karşı yargısal denetim mekanizması genişletilecek. (Anayasa Değişikliğiyle)
*Yargı sistemine hâkim ve savcı yardımcılığı müessesesi kazandırılacak.
*Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde uygulanacak hedef süreler belirlenecek.
*Hâkimlerin meslek hayatları boyunca ceza ve hukuk hâkimi olarak ayrışmaları ve bu yönde ihtisaslaşmaları sağlanacak.
*İhtisas gerektiren çevre, imar ve enerji gibi alanlarda özel mahkemeler kurulacak.
*Duruşma kayıt uygulaması değiştirilecek; aşamalı olarak, bilişim sistemi üzerinden "doğrudan kayıt" uygulamasına geçilecek.
*Adli Tıp Kurumu'nda "hedef süre uygulaması" hayata geçirilecek.
*Ceza hukuku, infaz hukuku, özel hukuk, idare hukuku ve mukayeseli hukuk gibi bölümlerin yer alacağı bir enstitü kurulacak.
*Avukatlık stajının süresi ve verimliliği hususlarında çalışmalar yapılacak.
*Avukat stajyerlerinin staj süresince sigortalı olarak çalışabilmelerine ilişkin düzenlemeler gerçekleştirecek.
*Dava açma ve kanun yoluna başvuruda farklı süreler gözden geçirilerek mümkün olduğu ölçüde yeknesak hâle getirilecek.
*Adli ve idari yargıda görevsizlik ve yetkisizlik kararlarından dolayı yargılamaların uzamasının önüne geçecek bir model oluşturulacak.
*Hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesi ile bu kararlara karşı kanun yolu, adil yargılanma hakkı çerçevesinde gözden geçirilecek.
*İdari yaptırım kararlarına karşı itirazlar yönünden sulh ceza hâkimliklerinin ihtisaslaşması sağlanacak ve kararlara karşı etkili bir kanun yolu getirilecek.