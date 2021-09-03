Yeni yargı reformları yolda! Öncelik sırasına göre Meclis’e gelecek

*HSK'nın disiplin kararlarına karşı yargısal denetim mekanizması genişletilecek. (Anayasa Değişikliğiyle)

*Yargı sistemine hâkim ve savcı yardımcılığı müessesesi kazandırılacak.

*Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde uygulanacak hedef süreler belirlenecek.

*Hâkimlerin meslek hayatları boyunca ceza ve hukuk hâkimi olarak ayrışmaları ve bu yönde ihtisaslaşmaları sağlanacak.

*İhtisas gerektiren çevre, imar ve enerji gibi alanlarda özel mahkemeler kurulacak.

*Duruşma kayıt uygulaması değiştirilecek; aşamalı olarak, bilişim sistemi üzerinden "doğrudan kayıt" uygulamasına geçilecek.

*Adli Tıp Kurumu'nda "hedef süre uygulaması" hayata geçirilecek.

*Ceza hukuku, infaz hukuku, özel hukuk, idare hukuku ve mukayeseli hukuk gibi bölümlerin yer alacağı bir enstitü kurulacak.