YÖK: Hibrit eğitim olacak

YÖK
Başkanı Erol Özvar
,YÖK olarak yüz yüze eğitim faaliyetlerini sürdürmek istediklerini belirterek şunları söyledi: Salgının seyrine göre yüz yüze eğitim esnasında diğer eğitim öğretim usullerinin de üniversiteler tarafından kullanılması için karar aldık. Hibrit veya karma diye tabir edilen... Üniversitelerimiz salgın boyunca eğitim öğretimin aksamaması hususunda hibrit ve harmanlanmış eğitim modellerinden faydalanabilecekler. Üniversitelerimiz bu modellerle birlikte yüz yüze ders yapma imkanının yanı sıra derslerinin bir kısmını online yapabilme yetkisine haizdir. Yani üniversitelerimiz hangi dersleri yüz yüze hangi dersleri online yapacağını planlamıştır.