4 generale zehir içiren askere 30 yıl sonra firar davası

2 Aralık 1991 tarihinde dönemin Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş, Kara Kuvvetleri Komutanı Muhittin Fisunoğlu, 1. Ordu Komutanı Hakkı Karadayı ve 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Hikmet Köksal denetimde bulunma amacıyla İstanbul Hasdal'daki 26. Zırhlı Birlikler Tugay Komutanlığına gitti. Birlik komutanı Tuğgeneral Habil Küçük'ün ifadesine göre komutanlar, öğlen saatlerinde birliğe ulaştı. Önce tugay komutanının odasında kısa bir içtima aldıktan sonra kışlayı gezmeye başladı. Ardından, 2. Tank Tabur Yemekhanesi önüne gelindiğinde Genelkurmay Başkanı öğle yemeğinin hazır olup olmadığını sordu. Paşalar için Tugay gazinosunda yemek hazırlandığı belirtilse de Güreş Paşa, 2. Tank Tabur Er Yemekhanesinde erlerle birlikte yemeyi tercih etti.

Yemekten sonra paşa ve beraberindekiler tugay gazinosunun komutan bölümüne geçti ve kahve siparişini verdi. Genelkurmay Başkanı kahveden bir yudum içti, müteakiben 'Komutan kahvesi diye içine kahve dolduruyorlar ve acı oluyor' dedi. O anda Kara Kuvvetleri Komutanı Muhittin Fisunoğlu kahvesinden bir yudum aldı ve Genelkurmay Başkanına hitaben 'Komutanım kahve çok acı içinde bir şeyler var' dedi. Tuğgeneral Habil Küçük'e dönerek 'Eğer tiksinmezsen bir yudum al' dediğinde ise kahvede zehir olduğu ortaya çıktı.

GARSONLAR SIRRA KADEM BASTI

Olayın ardından Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş, soruşturma talimatını vererek, birlikten ayrıldı. Kahveleri hazırlayan garson erler Mustafa Akın ve Mehmet Saka'nın peşine düşüldü ancak her iki askerin kahveyi hazırladıktan hemen sonra elini kolunu sallayarak nizamiyeden çıktıkları ve durdurdukları bir araçla Tekirdağ yönüne gittiği belirlendi.

Garson erlerin bulunamaması üzerine kahveden alınan numuneler İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Dönemin adli tıp kurumu müdürü Prof. Sevil Atasoy imzalı 3 Aralık 1991 tarihli raporda gönderilen numunelerin fareler üzerinde denendiği ve öldürücü etkiye sahip olduğu belirtilerek, kahvelerde bulunan katkı maddesinin de "siyanür" olduğu kaydedildi. Komutanlar için özel hazırlanan ancak paşalar erlerin karavanasından yediği için yenemeyen yemeklerin de aynı askerler tarafından hazırlandığı bilgisi üzerine söz konusu yemeklerden de numuneler alınarak Sağlık Bakanlığı Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığına gönderdi. Bakanlığın 6 Aralık 1991 tarihli cevabi yazısında çorba, limon suyu ve sıvı yağ numunelerinde de "siyanür" bulgusuna ulaşıldığı bilgisi yer aldı. Olayla ilgili aranan iki asker ve eylemin talimatını verdiği gerekçesi ile Murat Karayılan hakkında dava açıldı. Özel Yetkili Mahkemede dava devam ederken, Er Mustafa Akın olaydan 2 yıl sonra 1993'te bir çatışmada öldürüldüğü belirlendi ve davası düştü. Saka ve Er hakkında yakalama kararı sürerken, bugün olayın üstünden 30 yıl geçti.

30 YIL SONRA TERHİS EDİLDİ, DAVA AÇILDI

O dönem 20 yaşında olan Mehmet Saka, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında er olarak görülen 50 yaşındaki Batman nüfusuna kayıtlı 1971/2 tertip Tank Er Mehmet Saka, 26 Haziran 2019 günü Askerlik Kanunu'nda yapılan değişiklik sonrası terhis edildi. 6 aydan daha uzun süre askerlik hizmetinde bulunan Saka, gıyabında 26 Haziran günü terhis edildi. İstanbul 3'ncü Kolordu Komutanlığı, gıyabında askerliği devam eden fakat askerlik görevini ifa etmeyerek bulunduğu ülkeden ayrı kalmak suretiyle askerlik görevini yerine getirmiş gibi görünen Saka'yı savcılığa ihbar etti. 30 yıldır hakkında yakalama kararı bulunan Saka hakkında, paşalara zehirli kahve ikram ettiği günden beri Birlik Komutanlığından firar ederek suç işlediği gerekçesiyle hakkında dava açıldı.