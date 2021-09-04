41 yıl sonra şehitlik unvanı verildi

Kawa örgütü tarafından 1979 yılında Van Muradiye'de düzenlenen silahlı suikast sonucu yaralanan ve daha sonra 21 Mayıs 1980'de Ankara'da düzenlenen ikinci silahlı saldırı da kafasına sıkılan kurşunla hayatını kaybeden dönemin Muradiye Belediye Başkanı Selhattin Ağaoğlu'na 418 yıl sonra şehitlik unvanı verildi.

ÖRGÜTÜN FAALİYETLERİNİ ENGELLEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ

Türkiye hudutları içerisinde ayrı bir Kürdistan devleti kurmayı amaçlayan Kawa adlı yasa dışı örgüt, dönemin Muradiye Belediye Başkanı Selhattin Mehmet Ağaoğlu'nu sağcı olduğu ve örgütün faaliyetlerini engellediği gerekçesiyle öldürme kararı aldı. Örgüt tarafından Belediye Başkanı Selhattin Ağaoğlu'nu öldürmekle görevlendirilen Ali Biçer ve Fatih Kanat, Ağaoğlu'nun Ankara'da kaldığı Deniz Palas Otel'e gitti. Fatih Kanat, dışarıda beklerken Ali Biçer ise saat 20.00 sularında otele girip sandalyede oturup televizyon izleyen Ağaoğlu'nun kafasına bir el ateş etti. Belediye Başkanı Selhattin Ağaoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Ali Biçer ifadesinde, örgütün faaliyetlerini engellediği gerekçesiyle alınan karar gereği Belediye Başkanı Ağaoğlu'nu öldürdüğünü söyledi.

41 YIL SONRA ŞEHİTLİK BELGESİ TESLİM EDİLİYOR

Ağaoğlu öldürüldükten sonra 1985 yılında şehitlik belgesi Muradiye Belediyesi'ne gönderiliyor ama belge sümen altı edilerek aileye verilmiyor. Aradan 37 yıl sonra Ağaoğlu'nun eşi Halide Ağaoğlu geçer yıl hayatını kaybediyor. Oğlu Zafer Mehmet Ağaoğlu Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidiyor ve orada görevli memur baba Selhattin Ağaoğlu'nun şehit olduğunu söylüyor. Babasına şehitlik unvanı verildiğini 38 yıl aradan sonra öğrenen Zafer Mehmet Ağaoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın yolunu tutuyor. Komutanlıkta yapılan arşiv taraması sonrası baba Ağaoğlu'nun şehit olduğu kendisine söyleniyor. Akabinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuran Ağaoğlu'na şehitlik belgesi teslim ediliyor.

BABAMI CHP YÖNETİMİ HEDEF GÖSTERDİ

Muradiye Belediyesi'ndeki yetkililerin 1985 yılında şehitlik belgesini sümen altı ederek teslim etmemesi ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Zafer Mehmet Ağaoğlu, "Kawa örgütü tarafından Van'da yapılan ilk suikast sonucu amcam Fahrizade Döğer hayatını kaybetti. Aynı saldırıda babam da yaralandı. Babam Belediye Başkanı olduğu dönemde görevi CHP'den devralmıştı. Babamı Van Muradiye CHP ilçe yönetimi ile Van CHP il yönetimi babamı hedef gösterdi. Kawa örgütü mensupları da öldürdü" dedi.

BABAM VATAN, MİLLET, BAYRAK İÇİN ÖLDÜ

38 yıl boyunca hüzün yaşadıklarını ama şehitlik unvanının verilmesiyle gelen mutluluğun tarif edilemez olduğunu kaydeden Ağaoğlu, "Benim babam vatanı, bayrağı için öldürüldü. Kawa örgütünün faaliyetlerini engelliyordu babam. Örgütü Van'da barındırmadı. Hatta Belediye Başkanı olduğu dönemde yaptığı bir konuşmada, 'ben burada olduğum sürece Kawa örgütü burada barınamaz. Gitsinler Moskova'da faaliyet göstersinler' demişti. Örgütün faaliyetleri engellendiği için toplanıyorlar ve babamın ölüm emrini veriyorlar. Babam çok yapıcı bir insandı, milletini, vatanını, bayrağını, devletini seven bir insandı" ifadelerini kullandı.