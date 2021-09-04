Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Türkiye, "mavi göklerin güçlü fatihi" haline geldi

"BİZİM MESELEMİZ, TÜRKİYE'Yİ DAHA BÜYÜK, GÜÇLÜ BİR ÜLKE HALİNE GETİRMEKTİR"

AK Parti olarak milletin meselesiyle hemhal olma derdini taşıdıklarını dile getiren Gül, "Bizim meselemiz Türkiye'yi daha büyük, güçlü, yeniden büyük Türkiye yapma mücadelesidir. Ülkemizi maddi, manevi, her bakımdan daha da güçlendirmek, vatandaşımızın özgürlüğünü artıracak tüm çalışmaları yapmak bizim temel derdimizdir. Siyasetimizin merkezi de amacı da budur. Bizim siyasetimizde kimseyi dışlamak, kimseyi ötekileştirmek, kimseyi düşüncesinden, memleketinden, meşrebinden dolayı ayrıştırmak yoktur. Biz, 84 milyon vatan evladını kardeşimiz bilen, bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı gören bir siyaset anlayışını sürdürüyoruz." diye konuştu.

"TÜRKİYE, MAVİ GÖKLERİN GÜÇLÜ FATİHİ HALİNE GELMİŞTİR"

AK Parti'nin en büyük idealinin daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye inşa etmek olduğunu vurgulayan Gül, şöyle devam etti: