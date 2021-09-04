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Giriş Tarihi: 4.9.2021

Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu

Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerini Kovid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren 2 Eylül 2021 tarihli genel yazıyı 81 il valiliğine gönderdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları iş yeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır" denildi. ANKARA
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Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu
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