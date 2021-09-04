Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR
testi ve işçilerini Kovid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren 2 Eylül 2021 tarihli genel yazıyı 81 il valiliğine gönderdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları iş yeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır" denildi. ANKARA