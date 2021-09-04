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Giriş Tarihi: 4.9.2021 13:01 Son Güncelleme: 4.9.2021 13:11

Başkan Erdoğan, eski Güneysu Camii imamı Osman Yılmaz'ın cenaze törenine katıldı

Başkan Erdoğan, eski Güneysu Camii imamı Osman Yılmaz’ın cenaze törenine katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu Merkez Camisinde görev yapmış olan Osman Yılmaz için kılınacak cenaze namazına katıldı. Erdoğan cenaze töreninde bir konuşma gerçekleştirdi, "Güneysu için önemli hizmetleri, gayretleri oldu. Hocamızı Hakk'a uğurluyoruz. Camimizin yapımında Osman hocamızın özellikle hizmetlerine şahidim. Osman hocamızın kapı kapı nasıl dolaştığını biliyorum. Emekliliğine kadar olan süreçte burada verdiği gayretlerin şahidiyim." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu Merkez Camisinde görev yapmış Osman Yılmaz için kılınan cenaze namazına katıldı.

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"GAYRETLERİNE ŞAHİDİM"

Erdoğan cenaze namazının ardından kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan, "Güneysu için önemli hizmetleri, gayretleri oldu. Hocamızı Hakk'a uğurluyoruz. Camimizin yapımında Osman hocamızın özellikle hizmetlerine şahidim. Osman hocamızın kapı kapı nasıl dolaştığını biliyorum. Emekliliğine kadar olan süreçte burada verdiği gayretlerin şahidiyim. Aynı ilçenin birer evladı olmamız hasebiyle de en azından cenaze namazına yetişmek bizlere de nasip oldu, bundan dolayı mutluyum. " dedi.

SIK SIK ZİYARET EDERDİ

Erdoğan, memleketi Güneysu'ya geldiğinde Osman Yılmaz'ı sık sık ziyaret ederdi.

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Başkan Erdoğan, eski Güneysu Camii imamı Osman Yılmaz'ın cenaze törenine katıldı
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