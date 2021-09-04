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Giriş Tarihi: 4.9.2021 15:20 Son Güncelleme: 4.9.2021 15:35

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi açıldı! Başkan Erdoğan’dan önemli mesajlar

Başkan Erdoğan, Rize'de "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Açılış Programı"na katıldı. Başkan Erdoğan burada havalimanının yıl sonuna kadar tamamlanacağının müjdesini verdi. Üniversitenin Rize'nin gelişimine büyük katkı sağladığına vurgu yapan Erdoğan, başarı çıtasının yukarı taşınması temennisinde bulundu.

Başkan Erdoğan, Rize'de "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Açılış Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Fakültemizin Rize'mize kazandırılmasında katkısı olanlara teşekkür ediyorum. Rize'mizin her meselesini kendi meselemiz olarak görüyoruz. Sel felaketlerindeki zararların telafisi için tüm kurumlarımız ve hayırseverlerimiz seferber oldular. Yıkılan yapıların yerine yapılacak olan 378 konut, 10 dükkan veçay alım merkezi ile ilgili çalışmalar sürüyor.

Amacımız yıl sonuna kadar havalimanımızı tamamlayarak devreye almaktır. Bu havalimanı kentimizin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. Havalimanımızdan üniversitemiz azami 30 dakika. Bu da öğrencilerimizin daha çok üniversitemizi tercih etmesini sağlayacaktır.

15 yıl önce kurulan üniversitemizin geldiği nokta iftihar vesilesidir. Üniversitemizi inşallah daha iyi yerlerde göreceğiz. Rize artık dereleri, yaylaları, çayının yanında üniversitesi ile de önemli bir marka haline gelecektir. Bunu siz ve hocalarımız başaracak. Rize'den çok çok farklı bir başarı sesi çıkacak.

Fakülte binamızın hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hocalarımız ve öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum.

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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
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