Çocuklarımızı okullardan uzak tutma lüksü kalmadı

BaşkanErdoğan, İstanbul 'da Haliç Kongre Merkezi 'nde 2021 Yılı Öğretmen Atama Töreni'ne katıldı. Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan satırbaşları şöyle:Ülkemizde 500 bin civarında öğretmenimiz vardı. Artık bu sayı 1 milyon 200 binlere yaklaştı. Şu anda okullarımızda görev yapan öğretmenlerimizin 700 binini bizim dönemimizde atayarak öğretmen ihtiyacımızı hızla kapattık. Bunun yanında inşa ettiğimiz okullar ve dersliklerle, okullarımızın ve sınıflarımızın öğrenci mevcutlarını iyice azalttık.Geçmişte ortalama 30 civarındaki sayısıyla OECD ülkelerinin çok üzerinde olan ortalama sınıf mevcutlarımız, bugün 22 ile OECD ortalaması civarında. Ortalama sınıf mevcutları İngiltere Fransa gibi ülkelerdeki ilkokullardan daha düşük, Almanya ve Amerika ile aynı seviyede. İlkokullarda öğretmen başına 15, ortaokullarda ve liselerde 13 öğrenci düşen OECD ortalamalarını yakaladık Bugün öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokullarda 17, ortaokullarda 16, liselerde 12 civarındadır.Eğitime ayırdığımız bütçeyi kurumlarımız arasında ilk sıraya çıkararak, bu anlayışı bilfiil hayata geçirdik. Öğretmenlerimizin özlük haklarında büyük iyileştirmeler yaptık. Avrupa 'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye 'dir. AB'nin bu konudaki raporuna göre; öğretmenler için zorunlu ders saati en düşük ülke Türkiye'dir. Avrupa'da öğretmenlerin yaklaşık yarısı işlerinde stres yaşadıklarını belirtirken Türkiye'de bu oran yüzde 20'ler civarında. Türkiye'deki öğretmenler Avrupa'daki öğretmenler arasında en az stres yaşayan öğretmenler arasında. Okullarımızın tamamını bilgisayar laboratuvarlı, dijital kütüphaneler, akıllı tahtalarla zenginleştirerek çağın imkanlarıyla donattık. Salgın döneminde çocuklarımızın uzaktan eğitimini sağlamak için 2 milyon tablet dağıttık, herkese 8 GB internet sağladık.Çocuklarımız okula geldiğinde okuyacakları ders kitaplarını hiçbir ücret ödemeden hazır buluyorlar. Türkiye'yi her alanda olduğu gibi eğitimde de altyapı eksikliklerini büyük oranda gidermiş bir ülke haline getirdik. Eğitimin içeriğini geliştirmemiz gerekiyor. Çocuklarımız her şeyin olduğu gibi eğitimin de en iyisine layık. Eğitim sisteminin kalitesini belirleyen en önemli unsur öğretmenlerdir. Öğrencilerinizi en güncel bilgi ve becerilerle donatırken, kendinizi de sürekli geliştirmeniz şart.Özellikle bu husus salgın döneminde büyük önem taşıyor. Çocuklarımız 1.5 yıldır akranları ve öğretmenleriyle bir arada olamadılar. Salgın devam ediyor ama çocukları okullardan uzak tutma lüksümüz kalmadı. Okullarımızı açık tutmakta, çocuklarımıza akranlarıyla birlikte en iyi eğitimleri vermekte kararlıyız. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde zihinsel, bedensel, kültürel gelişimleri bakımından okulların açık tutulması önemlidir. Gerekli her türlü tedbiri alarak çocuklarımızı pazartesi günü okullarıyla buluşturuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'mız ve Sağlık Bakanlığı'mız okullarda uygulanacak kuralları belirledi. Öğretmenlerimizden isteğim, bu kuralların eksiksiz bir şekilde uygulanması. Aşılarınızı yaptırarak çocuklarımıza ve topluma örnek olacağınıza inanıyorum.Ekonomimizi yıkmak için alçak saldırılara maruz kaldık ama işimize geri döndük. Salgın döneminde dünyanın tamamıyla birlikte eve kapanmak durumunda kaldığımız günlerde dahil çalışmaktan ve üretmekten geri durmadık.Türkiye ekonomisi 2. çeyrekteki yüzde 21.7'lik büyüme oranıyla dünyada İngiltere'den sonra 2. en büyüyen ülke. Dün de ihracatımızın tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşması müjdesiyle güne başladık. Ağustos ihracatımız 19 milyar doları, yılın ilk 8 ayındaki ihracatımız 140.2 milyar doları, 12 aylık ihracatımız 207.5 milyar doları buldu.İstihdamda da 29 milyonun üzerine çıktık. Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın sorunudur. Euro Bölgesi son 10 yılın en yüksek enflasyonuyla mücadele ediyor. Türkiye salgın ortasında ortaya çıkan fırsatları değerlendirerek bu tür sıkıntıları ayağının altına almış ve geride bırakarak çok daha büyük başarılara yönelme potansiyeli olan ülke konumuna gelmiştir.Üretimde firmalarımız siparişlere yetişemiyor. Bunları görmek için göz, duymak için kulak, söylemek için dil lazım dil. Felaketlerden çıkar bulan zihniyetin kalbi kararmış, gönlü nasırlaşmış.