Destansı direniş 3. yılında

Diyarbakır
'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarını geri almak için HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül 2019'da oturma eylemi başlatan ailelerin, evlat nöbeti dün 2'nci yılını doldurdu. 234 ailenin sürdürdüğü eylemde şimdiye kadar 32 anne evladına kavuştu. Eylemin yıldönümü dolayısıyla Türkiye
'nin birçok yerinden gelen anneler, dernek, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler aileleri ziyaret etti. Ziyarete gelenler arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık
, AK Partili milletvekilleri, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce
, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ile Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek
de yer aldı. Evlat nöbetindeki aileler, "Teröre geçit yok, PKK'ya lanet" yürüyüşü düzenledi. Yaklaşık 1 kilometre yürüyen annelere, çevredeki bazı vatandaşlar da alkışlarla destek oldu. Ellerinde dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafları ve Türk bayrağı bulunan anneler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Annelerin isyanı PKK'yı yenecek", "Türk-Kürt kardeştir PKK kalleştir" ve "Kahrolsun PKK" sloganları attı. Evlat nöbetindeki aileler daha sonra HDP binası önünde toplanarak evlatlarını PKK'dan geri istedi.
BÜYÜK DESTEK
Çevre illerden gelen çok sayıda anne, evlat nöbetindeki anneleri ziyaret etti. İşte söyledikleri:
Şükran Altun:
Annelerin yürekli evlat nöbetine destek için geldim. Anneler bu eylem sayesinde çocuklarına kavuşacaktır.
Gülbahar Emek (şehit yakını):
Terör örgütü bu bölgede yıllardır binlerce can aldı. Çocukları kandırıp dağa kaçırdı. Annelere destek, onların yanında olduğumuzu göstermek amacıyla Batman
'dan geldik.
Handan Karataş:
Destek için Şanlıurfa
'dan geldim. Anneler tüm baskılara rağmen 2 yıldır evlatlarını PKK'dan kurtarmak için mücadele veriyor. Bunu başardılar, herkes HDP'nin içyüzünü gördü. Bu eylem sayesinde kazanan anneler oldu.
Aysu Gözü:
Annelere destek için Mardin
'den geldim. Haklı bir mücadele veriyorlar. Biz de bu mücadelenin destekçisiyiz. Anneler hiç yapılmayanı yaptı. PKK'ya karşı eylem başlatarak çocuklarını istediler ve bunu da başardılar.
'ŞU MERDİVENLERE OTURARAK DİRENİŞ KOLAY DEĞİL'
ANNELERE destek ziyareti sırasında konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, "Terör örgütünün 35 yıl içerisinde hem bölgenin insanlarını öldürerek, hem gelen yatırımı, desteği, hizmeti yok ederek sindirdiği, baskı altına aldığı ve bir şekilde kontrol ettiği bölge insanının en anlamlı direnişi buradan başladı. 35 yıldır insan öldüren bir örgütün karşısına sadece şurada, şu merdivenlere oturarak direnişe geçmek çok kolay bir iş değil" dedi. Terör örgütünün bitme noktasına geldiğini belirten Yanık, "Bütün ana ve babalar evlatlarına sağ salim kavuşacaklar. O geri dönüşle beraber bizler bu kanlı terör örgütüne bütün bir milletçe yine buradan Doğu'dan, Güneydoğu'dan başlayarak yine bölgenin insanlarının verdiği çok keskin bir cevapla terörün de sonunu getirmiş olacağız" diye konuştu.
ŞEHİT AİLELERİNDEN DESTEK
TÜRKİYE Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Başkanı Gazi Lokman Aylar da evlat nöbetindeki ailelere destek ziyaretinde bulundu. Aylar, ailelere hitaben "Bu dik duruşunuzu desteklemek için PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine geçit vermeyen gazilerimizle, aziz şehitlerimizin aileleri ve Kore'de, Kıbrıs'ta bağımsızlığımız için bedel ödeyen kahramanlarımızla yanınıza geldik. Her zaman yanınızdayız" dedi. Fatma GÖKSU / SABAH
ERDOĞAN'DAN SELAM: ZAFER, İNANAN ANNELERİN OLACAK
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır annelerini, evlat nöbetlerinin 3'üncü yılında videolu mesajla selamladı. Erdoğan, mesajında, "Sizi yıldıramadılar, birdiniz, bir şehir oldunuz, iki şehir oldunuz ve her geçen gün büyümeye devam ediyorsunuz. Sizin bu şevkiniz, bu gayretiniz terör örgütünü çökertmeye yetti. Belki geç olacak, belki zor olacak ama zafer inşallah sizin gibi inanan annelerin zaferi olacaktır. Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı. ANKARA