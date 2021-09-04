Dışişleri Bakanlığı’ndan Kırım açıklaması: Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Kırım Tatar Milli Meclis (KTMM) Birinci Başkan Yardımcısı Nariman Celal'in gözaltına alınması hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

"GELİŞMELERİ ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ"

Nariman Celal'in bu sabah Kırım'daki evine düzenlenen baskın sonrası gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü ve henüz kendisinden haber alınamadığını öğrendiklerini dile getiren Tanju Bilgiç, "Gelişmeleri endişeyle takip ediyor, Nariman Celal ve onunla birlikte tutuklanan dört Kırım Tatarının bir an önce evlerine ve ailelerine kavuşmalarını diliyoruz" cevabını verdi.