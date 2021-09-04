Gettolaşan sığınmacılar için önlem: ’Sınır ötesi’ kararı

Toplantıda ekonomi de gündeme geldi. Başkan Erdoğan'ın ekonomide alınan önlemlerin meyvesini verdiğini yıl sonunda enflasyonun düşeceğini söylediği belirtildi. Önümüzdeki günlerde uzun vadeli hazine bonosu satılması suretiyle enflasyonun daha da düşüreceği öğrenildi.

YENİ GENÇLİK

MYK'da Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan bir sunum yaptı. İnan, 2023 seçimlerine gidecek süreçte Gençlik Kolları olarak ne yapacaklarına ilişkin yol haritasını paylaştı. Buna göre 4 Ekim'de tüm üniversitelerin açılması ve yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte AK Parti Gençlik Kolları da öğrenci toplulukları ile temasa geçecek.

Başkan Erdoğan üniversite gençlerinin her türlü ihtiyacının karşılanması için Gençlik Kollarına talimat verdiği de öğrenildi.

Başkan Erdoğan, gençlerin Z kuşağı olarak tanımlanmasından duyduğu rahatsızlığını dile getirirken, Z kuşağı yerine 'yeni gençlik' ifadesinin kullanılması benimsendi. AK Parti kaynakları, "Yaptığımız araştırmada gençlerin kendileri için kullandığı bir tanımla yok. Z kuşağı tanımlamasını gençler Türkiye'de satın almadı. Biz ne yazık ki tüketim endüstrisinin reklamını siyasetçi olarak finanse ediyoruz. Gençler daha çok bireysel hayat yaşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

2023 seçimlerinde 6 milyon 48 bin genç seçmenin ilk kez oy kullanacağına dikkat çeken aynı kaynaklar, "Demokrasi tarihinde ilk defa bu kadar alttan gelen genç seçmen oy kullanacak. Bugüne kadar ki seçimlerde ilk kez oy kullanan yeni seçmen sayısı ortalama 1.5 -2 milyon arasındaydı. AK Parti gençlerin kangrenleşmiş sorunlarını çözdü. Şu anda 600 TL'nin üzerinde burs veriliyor. Gençlerin bize muhalefetin iddiasının tersine ilgisi oldukça fazla" ifadelerini kullandı.