Mavileşen il sayısı 55’e yükseldi

Türkiye yaygın aşılama ile koronavirüse karşı amansız mücadele veriyor ve ülke maviye boyanma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İlk doz aşı olan nüfusu yüzde 75'i geçen Sivas
ve Malatya 'mavi' kategorideki iller arasında yerini aldı. Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sivas ve Malatya, 18 yaş ve üstü nüfusta yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranlarıyla, Kovid-19 Risk Haritası'nda artık mavi. Tebrikler" dedi. Erzincan da yeni beklentileri olduğunu belirten Koca, bir diğer paylaşımında ise yine 'mavi' kategoriye geçen Düzce
için "Karadeniz sahilinde artık tüm illerimiz mavi. Şimdi ikinci, üçüncü doz aşı oranlarını da aynı şekilde yükseltme zamanı" ifadesini kullandı. Türkiye'de 95 milyonu aşkın doz aşı yapıldı. Nüfusun yüzde 78'i ilk doz aşısını yaptırdı. Bunlardan çift doz aşı olan kişi sayısı 37 milyonu aşarken illerin risk kategorileri de değişmeye devam ediyor. Hedef eylül ayı sonunda kadar yüksek riskli il bırakmamak. Orta risk (sarı) olan Konya
, Aksaray
, Niğde
, Sakarya
, Yozgat
, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bayburt, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Siirt'in yoğun aşılanma ile düşük riske (mavi) geçmesi bekleniyor. Yüksek riskli (turuncu) illerden Gümüşhane, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Batman'ın ise önce sarıya ardından maviye geçmesi planlanıyor.
TÜNELİN ÇIKIŞI GÖRÜNÜYOR
Sağlık Bakanı Koca, önceki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada ise salgının aşılama ile yenileceğini şu verilerle anlattı: "Yüzde 78'imiz tek, yüzde 60'ımız 2 doz aşı olmuş durumdayız. Son 4 haftada vaka artışları özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklanıyor. Aktif vakaların yüzde 81'i, hastaneye yatanlarınsa yaklaşık yüzde 90'ı aşısı tam olmayanlar. Kayıpların sadece yüzde 10'a yakını tam aşılı. Tünelin çıkışı görünüyor."
YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİ TEDBİRLERE UYALIM
DİYANET İşleri Başkanlığı'nca "Allah ilim yolcusuna cenneti kolaylaştırır" konulu hutbe, cuma vakti camilerde okundu. Yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı hatırlatılan hutbede, "Uzun bir aradan sonra göz aydınlığı çocuklarımız okullarına kavuşuyor. Ancak çocuklarımızın okullarından bir daha ayrı kalmamaları için salgın hastalıkla mücadelede hepimize düşen sorumluluklar olduğunu unutmayalım ve her türlü tedbiri elden bırakmayalım" denildi. Hutbenin devamında öğretmen ve öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarı dilendi.
NAMAZ ÖNCESİ VE SONRASI AŞI
ADANA'DA bazı camilerde, mobil aşı ekipleri cuma namazı öncesi ve sonrasında vatandaşlara Kovid-19 aşısı yaptı. İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, "Randevu almakta zorlanan, randevuya gidemeyen ya da vakit bulup aşı olmaya gidemeyen ama aşı olmak isteyen, hiç aşı olmamış ya da 2. ve 3. doz zamanı gelmiş vatandaşlarımıza burada aşılarını yapmak için planlama yaptık. Mobil aşı ekiplerimiz alışveriş merkezlerinde, belediyelerde ya da insanların toplu olduğu yerlerde aşılama yapıyor. Her yerde aşı yapabiliriz. Aşıyı yaygınlaştırmak için ne gerekiyorsa yapacağız." AA
SINIRLARDA KORONA TEDBİRLERİ
İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin "Ülkeye Giriş Tedbirleri" genelgesini valiliklere gönderdi. Bugünden itibaren geçerli olacak genelgede şu bilgilere yer verildi:
Halihazırda durdurulmuş olan Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarına ilişkin uygulama devam edecek. Bu ülkelerden Türkiye'ye doğrudan seyahate izin verilmeyecek. Son 14 günde Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'da bulunduğu anlaşılan kişilerden Türkiye'ye girişte azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu talep edilecek ve bu kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacak.
Bangladeş, Hindistan ve Pakistan'dan doğrudan gelenler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılanlardan DSÖ veya Türkiye tarafından acil kullanım onayı verilmiş aşıları yaptıranlar karantina uygulamasından muaf tutulacak.
Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerden girişte azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu talep edilecek. Diğer ülkelerden gelenlerden DSÖ veya Türkiye tarafından acil kullanım onayı verilmiş aşıları yaptıranlar karantinadan muaf olacak.
12 yaş altındaki çocuklar Türkiye'ye girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikasından muaf tutulacak. Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak-gemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve TIR şoförleri "SARSCoV2 PCR testi" ve karantinadan muaf tutulacak.
Türk vatandaşları iki doz aşısını yaptırdıklarını veya 6 ay içinde hastalığı geçirdiğini belgelemeleri halinde ülkeye giriş yapabilecek. Girişten 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporunu ya da girişten 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunu ibraz eden Türk vatandaşlarının da girişine izin verilecek. Belgeleyemeyenler PCR testi uygulandıktan sonra evlerine gitmelerine izin verilecek. Erdem ANILAN/
ANKARA