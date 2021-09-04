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Giriş Tarihi: 4.9.2021 15:11

MSB duyurdu: 2'si FETÖ'cü 3 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

MSB duyurdu: 2’si FETÖ’cü 3 kişi Yunanistan’a kaçarken yakalandı

MSB, Edirne'den Yunanistan'a kaçak yollarla geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını bildirdi. Yakalananlardan 2'sinin FETÖ'cü olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede Yunanistan'a kaçmak isteyen 2'si FETÖ'cü 3 kişinin yakalandığı bildirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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MSB duyurdu: 2'si FETÖ'cü 3 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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