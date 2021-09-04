MSB duyurdu: 2’si FETÖ’cü 3 kişi Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede Yunanistan'a kaçmak isteyen 2'si FETÖ'cü 3 kişinin yakalandığı bildirildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/EufoUvsmEw— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 4, 2021