OGM duyurdu! Bugün çıkan 8 orman yangını kontrol altına alındı

TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ



4 Eylül itibariyle Balıkesir; Burhaniye ve Susurluk, Kocaeli, İstanbul, Çanakkale ve Muğla'da meydana gelen orman yangınlarının kontrol altında olduğunun belirtildiği paylaşımda, Tokat ve Manisa'da çıkan orman yangınının tamamen söndürüldüğü aktarıldı.