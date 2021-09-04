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Giriş Tarihi: 4.9.2021 22:54 Son Güncelleme: 4.9.2021 22:55

OGM duyurdu! Bugün çıkan 8 orman yangını kontrol altına alındı

OGM duyurdu! Bugün çıkan 8 orman yangını kontrol altına alındı

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bugün çıkan 8 orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi.

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Orman Kahramanları ormanlarımızı alevlerden kurtarmak için durmadan mücadele ediyor. Orman yangınına sebep olacak davranışlardan uzak durarak onlara yardımcı olabilirsiniz. Bugün çıkan 8 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık." ifadelerine yer verildi.

TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ

4 Eylül itibariyle Balıkesir; Burhaniye ve Susurluk, Kocaeli, İstanbul, Çanakkale ve Muğla'da meydana gelen orman yangınlarının kontrol altında olduğunun belirtildiği paylaşımda, Tokat ve Manisa'da çıkan orman yangınının tamamen söndürüldüğü aktarıldı.

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OGM duyurdu! Bugün çıkan 8 orman yangını kontrol altına alındı
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