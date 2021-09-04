Sanatçı İnci Çayırlı son yolculuğuna uğurlandı

TÜRK Sanat Müziği
'nin usta isimlerinden, koro şefi ve devlet sanatçısı İnci Çayırlı
(86) dün son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçı için ilk tören Cemal Reşit Rey Konser Salonu
'nda düzenlendi. Kültür Bakanlığı
tarafından 1998'de 'Devlet Sanatçısı' unvanına layık görülen Çayırlı, 1970'li yıllarda 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla halkın gönlünde taht kurmuştu. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
, ailesi, dostları ve sevenlerinin yanı sıra sanat dünyasından birçok isim katıldı. Kızı Canan Atalay
, annesinin yaklaşık 70 yıldır sanatına ve ülkesine duruşundan ödün vermeden saygıyla ve sevgiyle hizmet ettiğini söyledi. Buradaki törenin ardından Çayırlı'nın cenazesi son yolculuğuna uğurlanacağı Teşvikiye Camii'ne getirildi. Usta sanatçı, kılınan cenaze namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedildi.