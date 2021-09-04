Siyaseti kirleten kafalar bunlar

Çocuğu olmadığı için tedavi konusunda yardım isteyen kadına yönelik 'Nasıl yardımcı olayım' sözlerini gülerek anlatması nedeniyle eleştirilen CHP'li Bolu
Belediye Başkanı Tanju Özcan
'a tepkiler çığ gibi büyüyor. AK Parti Bolu Belediyesi
Meclis Üyesi Şaziye Turan
ve Hacer Çınar
da Özcan'a tepki gösterdi. Daha önce de Bolu Belediyesi Meclis Toplantısı'nda Özcan protesto edilmiş, AK Partili kadın üyeler belediye binası önüne siyah çelenk bırakmıştı. Şaziye Turan, bir kadın olarak meclise girdiği ilk günden bu yana her toplantıda "Acaba yine nasıl seviyesizlik olacak" endişesi yaşadığını söyledi. Özcan'ın toplantılarda "Şebeke suyuna şap atalım", "Sığınmacılara suyu 10 kat fazla satalım", "Yukarıda Allah aşağıda Yallah" gibi ifadeler kullandığını belirterek "Bunlar bizim kültürümüz, örfümüz ile bağdaşmayan, insana yakışmayan olaylardır. Kendisini tüm kadınlar adına kınıyorum" diye konuştu.
'KADINLARIMIZ KİMLERE EMANET'
Bir kadın, bir anne ve Bolu'da yaşayan bir insan olarak derin üzüntü duyduğunu ifade eden Hatice Çınar ise "'Bebeğim olmuyor bana yardımcı olur musunuz?' sorusunda nasıl bir komiklik var anlamakta güçlük çekiyorum. Kadına şiddet sadece dayakla olmaz, şiddetin en ağırı psikolojik şeklidir. Bolu'da yaşayan kadınlarımız kimlere emanet? Bolulu kadınlar artık derdini belediye başkanına nasıl açacak?" dedi. Bu arada CHP Sözcüsü Faik Öztrak
, Tanju Özcan'ın ifadelerinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Öztrak, "Kendisi de zaten özür dilemiştir. Ama Sayın Özcan'ın durumunu pazartesi günü Merkez Yönetim Kurulu'muzda değerlendireceğiz, tüzüğümüz bunu emrediyor" ifadelerini kullandı.