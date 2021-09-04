Son dakika haberi | Başkan Erdoğan’dan ’Salarha Tüneli’ açılış töreninde önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de 'Salarha Tüneli'nin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Sınırımızdaki terör koridorunu artık yıktık. Türkiye'nin 19 yılda nereden nereye geldiğinin şahidi bu milletin kendisidir. Savunma Sanayii'nde 2002'de 62 proje varken bugün 750'yi geçti." dedi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
RİZE'NİN 70 YILLIK HAYALİ
Salarha Tüneli ile trafiğin önemli bir bölümü şehir içinden çıkarılacak. Bu tünel Rize'nin 70 yıllık hayali. Ülkemizin 81 vilayetinin her biri canımızdan bir parçadır. Son dönemde yaşanan afetleri müteakip Rize'deki hasar-tespit çalışmalarını tamamlayarak, hemen kolları sıvadık. Bu kapsamda 378 konut 10 dükkan inşa ediyoruz.
Tünelin açılmasıyla birlikte artık şehrimizin büyümesi Salarha tarafına doğru devam edebilecek. Salarha'da inşaası süren 465 konut ve 12 dükkan önümüzdeki bahar aylarında vatandaşlarımıza teslim edilecek.
AYDER YAYLASI AÇIKLAMASI
TOKİ vasıtası ile bugüne kadar Rize'de 2797 konut tamamladık. Halen de 2059 konutun yapımına devam ediyoruz. Millet bahçeleri projemizi Rize'de 3 alanda uyguluyoruz. Riskli alanları yıkarak yeniden inşaa edeceğiz. Ayder Yaylası'nda koruma ve yenileme projesi uygulanıyor. Ayder Yaylası'nın alt yapısı ve tüm yolları yenileniyor.
Ben buradan CHP'ye sesleniyorum. Gelin Rize'yi görün. Sizin dikili bir ağacınız bile yok.
Sınırımızdaki terör koridorunu artık yıktık. Türkiye'nin 19 yılda nereden nereye geldiğinin şahidi bu milletin kendisidir. Savunma Sanayii'nde 2002'de 62 proje varken bugün 750'yi geçti.