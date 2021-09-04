Son dakika haberi | Başkan Erdoğan’dan ’Salarha Tüneli’ açılış töreninde önemli açıklamalar

AYDER YAYLASI AÇIKLAMASI

TOKİ vasıtası ile bugüne kadar Rize'de 2797 konut tamamladık. Halen de 2059 konutun yapımına devam ediyoruz. Millet bahçeleri projemizi Rize'de 3 alanda uyguluyoruz. Riskli alanları yıkarak yeniden inşaa edeceğiz. Ayder Yaylası'nda koruma ve yenileme projesi uygulanıyor. Ayder Yaylası'nın alt yapısı ve tüm yolları yenileniyor.

Ben buradan CHP'ye sesleniyorum. Gelin Rize'yi görün. Sizin dikili bir ağacınız bile yok.

Sınırımızdaki terör koridorunu artık yıktık. Türkiye'nin 19 yılda nereden nereye geldiğinin şahidi bu milletin kendisidir. Savunma Sanayii'nde 2002'de 62 proje varken bugün 750'yi geçti.