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Giriş Tarihi: 4.9.2021 11:50 Son Güncelleme: 4.9.2021 12:15

Son dakika haberi | MSB az önce duyurdu! PKK'nın kritik isimleri etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi | MSB az önce duyurdu! PKK’nın kritik isimleri etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatlarında 7 PKK/KCK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB, operasyonda; PKK/KCK'nın kritik isimlerinin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Milli Savunma Bakanlığı son dakika açıklamasında bulundu. MSB, "Terörle mücadeleye etkin ve kararlı şekilde devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde teröristlere ağır bir darbe daha indirdi." dedi.

KRİTİK İSİMLER ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanlığı Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları dedi:

Gara bölgesine icra edilen hava harekâtlarında 7 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Hava harekâtları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünün sözde Kadın Yapılanması Sorumluları, Akademiler Yürütme Sorumlusu, Suikast Okulu Sorumlusu ve Dış İlişkiler Sorumlusunun etkisiz hale getirildiği bilgisi alındı. Teröristleri inlerinde bulup yok etmeye devam edeceğiz!

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Son dakika haberi | MSB az önce duyurdu! PKK'nın kritik isimleri etkisiz hale getirildi
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