Son dakika haberi | MSB az önce duyurdu! PKK’nın kritik isimleri etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı son dakika açıklamasında bulundu. MSB, "Terörle mücadeleye etkin ve kararlı şekilde devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde teröristlere ağır bir darbe daha indirdi." dedi.
KRİTİK İSİMLER ETKİSİZ
Milli Savunma Bakanlığı Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları dedi:
Gara bölgesine icra edilen hava harekâtlarında 7 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Hava harekâtları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünün sözde Kadın Yapılanması Sorumluları, Akademiler Yürütme Sorumlusu, Suikast Okulu Sorumlusu ve Dış İlişkiler Sorumlusunun etkisiz hale getirildiği bilgisi alındı. Teröristleri inlerinde bulup yok etmeye devam edeceğiz!
1️⃣ Terörle mücadeleye etkin ve kararlı şekilde devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde teröristlere ağır bir darbe daha indirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 4, 2021
Gara bölgesine icra edilen hava harekâtlarında 7 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/lBWtu3nNDI