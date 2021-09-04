Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı! Saati bile belli... Kuvvetli geliyor

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla ve çok bulutlu bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 23°C

Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 26°C

Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SİNOP 20°C, 25°C

Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren batı kıyıları sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 25°C

Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı