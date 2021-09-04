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Haberler Gündem Haberleri Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı! Saati bile belli... Kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 4.9.2021 21:49 Son Güncelleme: 4.9.2021 21:54

Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı! Saati bile belli... Kuvvetli geliyor

Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı! Saati bile belli... Kuvvetli geliyor

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Eylül 2021 Pazar gününe ait hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Rapora göre; İstanbul'un aralarında olduğu birçok kentte sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki yarın yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde sağanak yağış bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre; yarın İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki 5 Eylül Pazar günü hangi illerde sağanak etkili olacak? Yarın yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA: YURT GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ, Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması beklenirken, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, yarın zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

HANGİ İLLERDE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK?

Meteoroloji'nin raporuna göre; Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Sinop, Kastamonu, Karabük, Bartın, Zongul, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bursa, İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu doğu kesimleri ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 19°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 18°C, 26°C

Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KOCAELİ 16°C, 27°C

Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 17°C, 26°C

Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 11°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 21°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 23°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 8°C, 26°C

Az bulutlu

KONYA 15°C, 28°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla ve çok bulutlu bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 23°C

Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 26°C

Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SİNOP 20°C, 25°C

Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren batı kıyıları sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 25°C

Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 17°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 12°C, 25°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI 10°C, 29°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM 7°C, 27°C

Parçalı bulutlu

KARS 5°C, 26°C

Parçalı bulutlu

VAN 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 21°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

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Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı! Saati bile belli... Kuvvetli geliyor
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