Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile sağanak uyarısı! Saati bile belli... Kuvvetli geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre; yarın İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki 5 Eylül Pazar günü hangi illerde sağanak etkili olacak? Yarın yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...
SON DAKİKA: YURT GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ, Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması beklenirken, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, yarın zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
HANGİ İLLERDE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK?
Meteoroloji'nin raporuna göre; Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Sinop, Kastamonu, Karabük, Bartın, Zongul, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bursa, İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu doğu kesimleri ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla ve çok bulutlu bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren batı kıyıları sağanak yağışlı
Az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık