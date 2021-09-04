Son dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan bir yeni genelge daha: Girişlerine kesinlikle müsaade edilmeyecek

"KİŞİLERE VE KULÜPLERE YAPTIRIM" UYARISI

Bu durumun önüne geçilebilmesi ve stadyumda bulunacak taraftarların sağlığının korunması için alınacak tedbirler şu şekilde sıralandı:

Aşı takvimini tamamlamamış veya hastalığı geçirmemiş kişilerin stadyuma alınmaması kuralının eksiksiz şekilde uygulanması için Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüp yönetimleri tarafından her türlü tedbir alınacak.

Bu amaçla taraftarlara ve taraftar derneklerine yönelik gerekli bilgilendirme yapılacak, aksi davranışların kişisel ve kulüpler açısından yaptırımlara neden olacağı duyurulacak.