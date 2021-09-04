Son dakika haberler | İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı PCR testi genelgesinin detayları belli oldu

18 YAŞ VE ÜSTÜ YOLCULAR İÇİN GEÇERLİ OLACAK

Bu zorunluluk 18 yaş ve üstü yolcuları için geçerli olacak. Aşı için ise Biontech ve Sinovac için 2 doz yapılmış olması ve üzerinden en az 14 gün geçmesi gerekiyor. Koronavirüs hastalığı geçirmiş yolcular ise karantina süresini tamamlamış ve hastalığın atlatılmasından 180 gün geçmemiş olması gerekiyor.