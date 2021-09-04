Sorumlu düzeydeki 3 terörist öldürüldü

Milli
İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütünün üst düzey kadrosuna yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Irak
'ın kuzeyindeki yapılan operasyonda terör örgütüne ağır bir darbe daha vuruldu. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara
, Kandil ve Sincar'da sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 terör örgütü PKK/KCK mensubu MİT'in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı
(MSB), Barış Pınarı
bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, "Teröristlerin Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. PKK/YPG'li teröristlerin saldırı girişimini önleyen kahraman komandolarımız tespit edilen 5 teröristi etkisiz hale getirdi" denildi. ANKARA