Bakan Gül’den yeni anayasa mesajı

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen İmam Hatipliler Kurultayı, bu yıl Aksaray'da gerçekleştiriliyor. Aksaray Üniversitesi'nde organize edilen kurultaya; AK Parti Genel Başkanvekil Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, siyasiler, belediye başkanları, bürokratlar, eğitimciler, akademisyenler ve STK temsilcileri katıldı.

KURTULMUŞ: ADALET OLMAZSA TOPLUM OLMAZ

Adalet ve merhamet temasıyla toplanan kurultayda konuşan AK Parti Genel Başkanvekil Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "İmam hatipler meselesi Türkiye'de başarılı olmuş en büyük toplumsal projelerden biridir. Türkiye'nin siyasi şartları ne olursa olsun imam hatip davasını fedakarlıkla yüklenmiş olan sayıca az inanç olarak kuvvetli bir neslin bu davaya sahip çıkmasıdır. Eğer onların cesareti olmasaydı imam hatip liseleri bugünlere gelmezdi." dedi.

Kurtulmuş, şöyle konuştu: "Kara Harp Okulu ödül töreninde genç bir teğmen kızımız başörtüsüyle dereceye girerek mezun oldu. Bu Türkiye için bir iftihar tablosudur. Verilen mücadelenin toplum tarafından benimsendiğinin de açık bir kanıtıdır. Adalet mülkün temelidir sözü boş yere söylenmiş bir husus değildir. Adalet olmazsa devlet olmaz, adalet olmazsa toplum olmaz, adalet olmazsa sosyal düzen olmaz."

GÜL: ADALET SADECE ADLİYE KORİDORUNDA OLMAZ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adalet ve merhamet yerle göğü ayakta tutan bir sütundur. İnsanlığın ayakta kalabilmesi ancak adaletin ayakta kalabilmesi ile mümkün olur. Bugün dört bir yandaki zulümlerin küresel adaletin olmamasının bir sonucudur. Sadece duruşma salonları ve adliye koridorlarına değil adaletin her alanına ait bir değer olduğunu unutmamalı, her alanda gözetmeliyiz." diye konuştu.

"YENİ ANAYASAYI MİLLETİMİZLE YAPACAĞIZ"

Bakan Gül, "Hiçbir darbe bizi yere seremedi. Darbecilerin evlatlarımıza yaptığını hala milletimiz unutmamıştır. Bin yıl sürecek dediler ama millet 3 Kasım 2002'de duruma el koydu ve bu vesayetçi anlayışa dersini verdi. O günden beri milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte milletin iradesi için çok önemli adımlar atıldı ve atılmaya devam edecek. Kimsenin kılık kıyafetinden dolayı ötekileştirilmediği mevzuatı hayata geçirdik. Yeni anayasayı milletimizle yapacağız ve özgürlükleri taçlandıracağız inşallah." şeklinde konuştu.

DESTİCİ: BİZ OLMALIYIZ

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ise "80 darbesinde İmam Hatip öğrenciydim. O günleri hiç unutamıyorum. Ama bugün kapalısı açığı birlikte aynı sınıfta ders görebiliyor. Bugünlere gelmemize vesile olan herkesten Allah razı olsun. Sen-ben kavgasına düşmek yerine biz olmalıyız." ifadelerini kullandı.

İMAM HATİPLİLER ONUR KAYNAĞIDIR

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, yaptığı konuşmada, şöyle konuştu: "İmam Hatipliler misyon hareketi olarak mensuplarının kabul edemeyeceği suçlamalara ve iftiralara maruz kalkıştır. Bugün elde ettiği her başarıyla onur kaynağı olmaya devam ediyor."

KURULTAYA KATILIM GENİŞ OLDU

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Türkiye'nin dört bir yanından programa iştirak edenlere hitap ettiği konuşmasında, Adalet ve Merhametle başlıklı şiar metnini katılımcılarla paylaştı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer ve SP Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın da kurultayda birer konuşma yaptı.

ADALETİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Programda, gençlerin değer dünyasına, adalet ve ihsan üzerine çeşitli mesajlar verildi "Toplumsal Yansımaları ile Adalet ve Merhamet", "1064'ten 15 Temmuz'a Anadolu İrfan Geleneğimizde Adalet ve Merhamet", "Tarihten Günümüze Türk Siyasî Hayatında Adalet ve Merhamet", "Eğitimde Adalet ve Merhamet Davranışının Yeri, Yolu ve Önemi" konularında ise sunumlar gerçekleştirilecek.

81 ilden Önder Başkanın katılımıyla düzenlenen kurultay, yarın da devam edecek.