Altun’dan, Başkan Erdoğan’ın kitabıyla ilgili paylaşım: BM’nin yeniden yapılanması için somut model önerisinde bulunuyor

Altun, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı yarın okurlarıyla buluşuyor. Çok heyecanlıyız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu esere çok büyük emek harcadı. Bu eser, her şeyden önce Birleşmiş Milletler'in yeniden yapılanması için somut bir model önerisinde bulunuyor." ifadelerini kullandı.