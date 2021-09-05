Ankara’da suya hasret kaldılar

Gölbaşı ilçesine bağlı Bağiçi, Bezirhane, Selametli ve Mahmatlı mahalle muhtarlarının katıldığı toplantıda muhtarlar ve vatandaşlar mahallelerinde yaşanan susuzluk sorununu dile getirdiler. Son 9 aydır günde 1 saat su verilen Bağiçi Mahallesi'nde SABAH aracılığıyla isyanını dile getirenler Mansur Yavaş'a sert tepki gösterdi.





* Bağiçi Muhtarı Kemal Gündoğdu: Mahallemizde 24 saatte sadece 1 saat su akıyor. Kadınlarımız çamaşır bulaşık yıkamakta zorlanıyor. Çamaşır makinesi zaten 1 saatte yıkamaya yetişmiyor. Yaklaşık 9 aydır bu haldeyiz. 9 aydır tanker ile taşıma su sağlanıyor. İnsanlar kuyu açtıramadığı için ister istemez ahırlarda da iyi su hattını kullanmak zorunda kalıyor. Büyükşehir Belediyesi bir an önce suyumuzu getirmeli. Traktörü olanlar meralarda su kaynaklarından, çeşmelerden su ihtiyacını gideriyor. Evdekiler de ellerinde boş şişelerle su nöbeti tutuyorlar. 1 saat içinde şişeleri doldurmaya çalışıyor. Zaten o su da tuvalet ve el yüz yıkama ihtiyacına yetebiliyor. Büyükşehir'den isteğimiz, bizim mahallenin de Ankara'nın diğer mahalleleri gibi şebeke suyuna kavuşmasıdır. Kaynağımız var. İzale hattının çekilip bu suyunun depolara aktarılmasını talep ediyoruz. İki yıldır ayrıca Büyükşehir'den toplu taşıma gelmesini, köy konağı yapılmasını ve çocuk parkı inşa edilmesini istiyoruz. Fakat bir türlü bu isteklerimiz yerine getirilemedi.

* Vatandaş Ali Özçelik: Çeşme sularımız akmıyor. Tankerlerle getirip depoya koyuyorlar. O da bembeyaz su, içilmiyor. Tankerin ne zaman geleceği de belli olmuyor. Çeşmenin başında nöbet tutuyoruz. Hadi bizi geçtim, hayvanlarımızı sulamak için 2 kilometre uzağa götürmek zorunda kalıyoruz.

* Vatandaş Eyüp Taştan: Günde 1 saat su geliyor. 9 aydır bu mağduriyet için çalmadığımız kapı kalmadı. Köye su geldiği zaman bayram ediyoruz. Ne çamaşırımız ne bulaşığımız yıkanabiliyor. Köye hanımları getiremiyoruz. Yakında bizi boşayacaklar.

* Muammer Korkmaz: Köyümüzün sıkıntısı çok büyük 9 aydır yaz boyu elimizi yüzümüzü yıkayacak doğru düzgün su bulamadık su akmıyor akmayınca da köylü mağdur. Dağdan bayırdan traktörlerle su getirmeye çalışıyoruz. Bulaşıkları su olursa yıkıyoruz olmayınca yıkayamıyoruz. Merkez'e 30 km uzaklıktaki yere su gelemiyor hangi çağda yaşıyoruz. Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyorum alt yapımızı yapsın. Tarım ve hayvancılığı bitirmeye çalışıyor hayvanlarımızı 2 km uzağa götürüyoruz sulamak için.