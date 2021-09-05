Arkadaşının evinde ölü bulunmuştu... Gülseda’nın cenazesi Uşak’a gönderildi

Karagülle'nin cenazesini, bu sabah Adli Tıp Kurumu'ndan babası ve halası gözyaşlarıyla aldı. Toprağa verilmek üzere Uşak'ın Banaz ilçesine götürülen Karagülle'nin ölümüyle ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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