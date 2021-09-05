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Giriş Tarihi: 5.9.2021 12:21 Son Güncelleme: 5.9.2021 12:23

Arkadaşının evinde ölü bulunmuştu... Gülseda'nın cenazesi Uşak'a gönderildi

DHA
Arkadaşının evinde ölü bulunmuştu... Gülseda’nın cenazesi Uşak’a gönderildi

Antalya'da arkadaşıyla birlikte kaldığı evde ölü bulunan Gülseda'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Edinilen son dakika bilgisine göre Gülseda'nın ailesi cenazeyi teslim aldı ve toprağa verilmek üzere Uşak'a götürüldü. Gülseda'nın sosyal medya hesabına yüklediği fotoğrafına yazdığı Ruhum hayatımdan yoruldu mesajı dikkat çekmişti...

Olay, dün saat 10.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi 726. Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katında yaşandı.

Arkadaşının evinde 15 gündür kaldığı iddia edilen güzellik uzmanı Gülseda Karagülle'nin, odasında hareketsiz yattığını fark eden arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren sağlık ekibi, Karagülle'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Sosyal medya hesabına koyduğu fotoğraftaki 'Ruhum hayatımdan yoruldu' yazısı dikkat çeken Gülseda Karagülle'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Karagülle'nin cenazesini, bu sabah Adli Tıp Kurumu'ndan babası ve halası gözyaşlarıyla aldı. Toprağa verilmek üzere Uşak'ın Banaz ilçesine götürülen Karagülle'nin ölümüyle ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Ölü bulanan Gülseda'nın dikkat çeken paylaşımı: 'Ruhum hayatımdan yoruldu'

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Arkadaşının evinde ölü bulunmuştu... Gülseda'nın cenazesi Uşak'a gönderildi
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