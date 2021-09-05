Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bakan Koca, G20 Sağlık Bakanları Toplantısında konuştu
Giriş Tarihi: 5.9.2021 18:13 Son Güncelleme: 5.9.2021 18:23

Bakan Koca, G20 Sağlık Bakanları Toplantısında konuştu

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
Bakan Koca, G20 Sağlık Bakanları Toplantısında konuştu

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İtalya’nın dönem başkanlığında düzenlenen G20 Sağlık Bakanları toplantısına çevrimiçi katıldı. “COVID-19 Salgınının Küresel Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi” başlıklı oturumda konuşan Bakan Koca, pandeminin dünya çapında insan sağlığı üzerinde yıkıcı bir etki oluşturmaya devam ettiğine dikkat çekti.

"Sağlıkla ilgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin öne çıkan hedefi olarak Evsensel Sağlık Kapsayıcılığının başarılmasını içeren yenilenmiş uzun vadeli bir vizyonu benimseme ihtiyacımız bulunmaktadır. Çünkü pandemi sağlık hizmetlerine erişimdeki adaletsizliği açıkça büyük bir sorun olarak ortaya koymuş, sağlık sistemlerinin inşasında eşitlik temelli ve insan merkezli yaklaşımları benimsemeyi kaçınılmaz bir şekilde gerekli kılmıştır" diyen Bakan Koca, kolaylaştırıcı bir çözüm önerisi olarak Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri kapsamında kronik hastalıkların yönetiminin güçlendirilmesine daha fazla yönelmek gerektiğini belirtti.

İnsan merkezli, değer temelli, hasta güvenliği ve kaliteye dayalı bir sağlık sisteminin inşa edilmesinin tüm toplumlar için hak olduğunu vurgulayan Koca, bu yolda G20 ülkelerine önemli sorumluluklar düştüğünü belirtti.

Bakan Koca, 'G20 Sağlık Bakanları Toplantısı'nda konuştu | Video


Toplantı sonunda Sağlık Bakanları Deklarasyonu kabul edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Koca, G20 Sağlık Bakanları Toplantısında konuştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA